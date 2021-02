Jeśli komukolwiek brakuje na Nintendo Switch gier, przy których można bawić się z dziećmi, PopCap oraz EA przynoszą radosną nowinę.

Nintendo Direct przypomniało o Plants vs Zombies - Bitwa o Neighborville

Śledziliście nocny pokaz Nintendo Direct? Jeśli tak to zapewne odnotowaliście przynajmniej kilka ciekawych zapowiedzi. Jedna z nich to bez wątpienia informacja mówiąca o tym, że Plants vs Zombies - Bitwa o Neighborville doczeka się premiery na konsoli Nintendo Switch.

Nie trzeba będzie na to długo czekać, ponieważ premierę zaplanowano na 19 marca. Trzeba przy tym odnotować, iż posiadacze wspomnianej konsoli otrzymają wydanie Complete Edition. Dzięki temu będą mieli możliwość odblokowania treści popremierowych, jakie trafiły do wersji na inne platformy (PC, PlayStation 4 i Xbox One). Między innymi wszystkich postaci i przedmiotów kosmetycznych.

Get ready to come on down to Neighborville on March 19 when Battle for Neighborville comes to #NintendoSwitch! https://t.co/HOkdNCgUWe — Plnts vs. Zmbies (@PlantsvsZombies) February 18, 2021

Pierwsza gra na silniku Frostbite dla Nintendo Switch

Przy pracach ekipie PopCap pomaga QLOC S.A. Twórcy akcentują, że będzie to pierwsza gra stworzona na silniku Frostbite, która ukaże się na Nintendo Switch. Niespodzianką nie będzie rozgrywka, z jaką zetkną się zainteresowani, ponieważ jej założenia pozostaną niezmienione. Poza trybem offline, w tym w kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami, gra zapewni tryb wieloosobowy 8 na 8. Dostępny ma być też szeroki zakres ustawień, aby można było dostosować grę do indywidualnych preferencji.

„Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że mamy szansę po raz pierwszy wprowadzić ulubione postacie z Plants vs. Zombies na Nintendo Switch, dając graczom możliwość gry w domu lub w podróży, wedle własnego uznania. Sterowanie ruchowe Switcha pozwoliło nam na nowe, świeże spojrzenie na Neighborville. Dzięki możliwościom grania w trybach zadokowanym i przenośnym mamy możliwość ożywienia gry i jej bohaterów w sposób, który wcześniej nie był możliwy.” - Melvin Teo, producent w PopCap Vancouver

