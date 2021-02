Little Nightmares II może pochwalić się wszystkimi atutami poprzednika, a dodatkowo dobrze sprawdzającymi się nowościami. Zanosi się na naprawdę świetną zabawę.

Little Nightmares II pokazane na zwiastunie premierowym

Patrząc chociażby na wyniki sondy zamieszonej pod naszym materiałem prezentującym premiery gier na luty łatwo dostrzec, że Little Nightmares II to dla wielu najbardziej łakomy kąsek w tym miesiącu. Tak przynajmniej wyglądało na podstawie zapowiedzi, ale na szczęście po premierze nie powinno być rozczarowania.

A ta odbędzie się już jutro, 11 lutego. Gra trafi na PC, a także konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch oraz do usługi Google Stadia. O tym, ale też o czekającym tu na graczy klimacie czy głównych założeniach rozgrywki przypomina opublikowany już zwiastun premierowy. Warto tu zaznaczyć, że wciąż można pobrać i przetestować wersję demo, co jak na obecne standardy jest miłym wyjątkiem od panujących reguł.

Pierwsze recenzje Little Nightmares II już w sieci

Na moment przed premierą zaczynają pojawiać się pierwsze recenzje. Płynie z nich prosty przekaz - dobrze bawiący się przy Little Nightmares docenią również sequel. Znów chwalony jest mroczny klimat, dobrze wypadają projekty lokacji i oprawa dźwiękowa, a także fabuła. Rozgrywka została wzbogacona o istotne nowości, przede wszystkim o towarzyszącą głównemu bohaterowi drugą postać oraz walkę i okazują się one pasować tutaj doskonale, przynajmniej zdaniem zdecydowanej większości recenzentów. Na ten moment średnia ocen sięga 84%.

The Digital Fix - 100%

Washington Post - 90%

TheGamer - 90%

Atomix - 88%

Destructoid - 85%

GameWatcher - 85%

PC Invasion - 80%

Hardcore Gamer - 80%

GamesRadar+ - 80%

GameStar - 78%

Game Revolution - 75%

GameCrate - 70%

Jak pochwalili się twórcy, z danych z 31 grudnia 2020 roku wynika, iż sprzedaż Little Nightmares osiągnęła 3 miliony egzemplarzy. Ostatnio gra była dostępna za darmo na PC, zliczając wszystko w świecie w świecie Little Nightmares pojawiły się łącznie ponad 4 miliony graczy.

Czy kontynuacja ma szansę na podobne wyniki? Wiele wskazuje na to, że tak. Lada chwila opublikujemy naszą recenzję, w której odpowiemy na to pytanie już bez cienia wątpliwości.

Źródło: BANDAI NAMCO Entertainment Europe

