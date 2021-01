Obecne czasy wyznaczyły nowe tory do prowadzenia handlu, który teraz w większej mierze ma miejsce w sieci. Nawet transakcje między przedsiębiorstwami odbywają się za pomocą Internetu. Żeby dobrze działać w sferze B2B, trzeba wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę.

Obecnie nie tylko sprzedaż detaliczna ma miejsce w Internecie, ale również transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami odbywają się w rzeczywistości wirtualnej. Dlatego chcąc osiągnąć sukces w sferze B2B, trzeba odpowiednio zaznaczyć swoją obecność w Internecie. Oczywiście ważny będzie marketing i odpowiednia promocja, jednak to nie od wyboru strategii marketingowej powinno zaczynać się prowadzenie sprzedaży B2B. Najważniejszym wyborem będzie właściwe narzędzie, które będzie odpowiadało właśnie za sprzedaż. Czyli po prostu odpowiednia platforma.

Czym jest platforma B2B?

Najprościej mówiąc, jest to narzędzie do sprzedaży online. To za jego pośrednictwem obsługuje się cały proces zamówienia i rejestruje go. Zaczyna się on w momencie rejestracji klienta w systemie, a kończy na opłaceniu przez niego faktury lub otrzymaniu zamówienia. Taka platforma odpowiada za wszystkie etapy realizacji zamówienia. To dzięki niej możliwa jest sprawna obsługa klientów. Pozwala uprościć wiele procesów i zminimalizować ryzyko błędów. To także ona odpowiada za właściwą prezentację produktów przed klientem. Musi być więc nie tylko wygodna dla tego, kto ją obsługuje, ale również atrakcyjna dla klienta. Dlatego tak ważny jest właściwy wybór platformy. Będzie ona pewnego rodzaju centrum firmy, to w niej będzie można obserwować wszystko to, co dzieje się w hurtowni czy sklepie B2B. Bez dobrej platformy sprzedażowej trudno będzie nadążyć za konkurencją. Właściwy system powinien automatyzować wiele procesów, pozwalać na szerokie integracje, a także wspierać działania marketingowe i być przyjazny dla klienta.

Najważniejsze cechy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze platformy B2B

Jest kilka najważniejszych kwestii, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę przy wyborze narzędzia sprzedażowego. Odpowiednie funkcje pozwolą sprawić, żeby obsługa zamówień i wiele innych procesów były łatwe, przeprowadzane sprawnie i bezbłędnie.

Integracje

To często niedoceniany, ale bardzo ważny aspekt platformy sprzedażowej. Niestety nawet najlepsza platforma nie pozwoli na zarządzenie całą firmą. Do poszczególnych procesów przydatne będą inne narzędzia. Jednak sprawna ich integracja z platformą sprzedażową pozwoli uniknąć dodawania tych samych informacji w kilku systemach, co jest nie dość, że czasochłonne to jeszcze generuje duże ryzyko błędów. Platforma powinna pozwalać na integrację z programami magazynowymi i finansowymi. Znacznie ułatwia to rządzenie przedsiębiorstwem, gdyż sprawia, że przepływ informacji jest płynny a ilość pomyłek z nim związana ograniczona do minimum.

Wygoda dla klientów

Nie wystarczy, jeśli platforma sprzedażowa będzie wygodna dla jej administratorów. Równie ważna intuicyjność i łatwość nawigowania po niej przez klientów. W dzisiejszych czasach klient szuka miejsc, w których będzie miał nie tylko dostęp do fachowej wiedzy i opisu towaru, ale także będzie mógł jak najsprawniej przeprowadzić realizację zamówienia. W tym aspekcie klient detaliczny nie różni się od biznesowego. Platforma sprzedażowa powinna więc pozwalać na swobodne przeglądnie przez klientów produktów, np. w postaci katalogu. Odpowiedni system powinien też na bieżąco i automatycznie informować klienta o stanie zamówienia.

Wspieranie działań marketingowych i sprzedażowych

Bez skuteczne marketingu i dobrych działań sprzedażowych trudno byłoby osiągnąć sukces w biznesie. Dlatego dobrze, aby wybór platformy uzależnić także od tego, jak bardzo wspiera ona te kwestie. Mailing czy możliwość uruchomienia bloga to ułatwienia, które sprawią, że działania marketingowe będą łatwiejsze i przyjemniejsze w realizacji. Kolejny ważny aspekt to część sprzedażowa. Dobrze jest, jeśli platforma pozwala przydzielać handlowców do konkretnych klientów. Dzięki temu sprzedawcy mogą na bieżąco monitorować działania zakupowe klienta i reagować odpowiednio do nich. Niekiedy klientom może też po prostu nie chcieć się w danej chwili lub nie będą mieli możliwości zalogowania się do systemu. Platforma może więc pozwalać przypisanym handlowcom składać zamówienia w imieniu klienta.

Zapłata za zamówienia

W działaniach B2B rozliczenie przeważnie ma miejsce dopiero po dostarczeniu towaru na podstawie faktury. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby administrator cały czas kontrolował zamówienia, jakie są składane w sklepie i reagował w sytuacji, kiedy niektóre z nich są podejrzanie wysokie lub składane przez klientów, którzy mają problemy z terminowymi płatnościami. Taki ręczny monitoring wiąże się pochłanianiem ogromnej ilości zasobów. Platforma powinna pozwalać na automatyzację w tej kwestii. Najwygodniejsze wydaje się ustawienie limitów kredytowych, do jakich konkretny klient może złożyć zamówienie. W razie jego przekroczenia to administrator musi „ręcznie” zezwolić na realizacje zamówienia. Taką możliwość ma między innymi bardzo kompleksowa platforma, jaką jest CStore.pl, spełnia ona także wszystkie poprzednie wymagania, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie cstore.pl

Personalizacja oferty

Pod tym kryć się mogą dwie kwestie i obie są niezwykle istotne w sprzedaży w Internecie. Pierwsza to możliwość konfiguracji platformy według własnych potrzeb. Zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. Spójna szata graficzna i konkretna kolorystyka pozwolą łatwiej dać się zapamiętać klientowi. Możliwość implementacji własnych grafik pozwoli stworzyć unikalny sklep, który zapamiętają klienci. Kolejna kwestia to personalizacja oferty w stronę klienta. Normalną praktyką w jest, że różni klienci mogą kupować u tego samego dostawcy ten sam towar po różnych cenach. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń, na które mają wpływ wielkość zamówień, historia współpracy, terminować płatności i wiele innych. Dlatego możliwość konfiguracji indywidualnych rabatów dla konkretnych klientów jest czymś, czego nie powinno zabraknąć w platformie sprzedażowej.

Szybkość wdrożenia

Czas to pieniądz, dlatego często im szybciej rozpocznie się jakieś działanie sprzedażowe, tym więcej można zyskać. Wybierając platformę, warto więc wybrać taką, która pozwala na w miarę szybkie jej uruchomienie. Musi być więc łatwa w konfiguracji, najlepiej, aby mogła to zrobić osoba bez wiedzy technicznej. W innym przypadku takie wdrożenie wiąże się wynajęciem odpowiedniego specjalisty, co generuje nie tylko koszty, ale także spowalnia cały proces.

Automatyzacja

Jest to element, który pozwoli zaoszczędzić zasoby przeznaczone na realizacje zamówień na rzecz promocji i rozwoju firmy. Im większa automatyzacja wszystkich procesów związanych z realizacją zamówienia, tym szybciej klient otrzyma towar, a także minimalizuje się ryzyko pomyłki. Automatyzacja to także zadowolony klient, gdyż może on np. śledzić postęp realizacji zamówienia na bieżąco, od momentu jego złożenia, aż do dostarczenia.

Jak wybrać dobrą platformę?

Nic tak nie weryfikuje jakości, jak użytkowanie jakiegoś systemu. Dlatego nawet w przypadku najlepszych opisów i recenzji warto zapoznać się z tym, co sądzą użytkownicy danej platformy. Oczywiście znalezienie ich ot, tak może być trudne, ale sposobem może być po prostu zobaczenie portfela klientów danej platformy. Na stronie konkretnego systemu można często przeczytać, kto go używa. Pozwala to wyciągnąć jakieś wnioski na temat jakości. Jeśli wielu użytkowników korzysta z platformy, to może świadczyć, że jest ona przyjazna w użytkowaniu i dobrej jakości. Warto też przyjrzeć się profilowi firm, jakie jej używają. Jeśli znajdują się tam takie, które działają w tej samej branży, w które planuje się realizować sprzedaż, to znaczy, że taka platforma może bardzo dobrze się do tego nadawać.

Podsumowanie

Wybierać właściwą platformę trzeba wiec zwrócić uwagę na kilka kwestii. Trudno wskazać te najważniejszą, bo wszystkie mają one wpływ na prowadzenie firmy. Na pewno do najważniejszych powinna należeć możliwe duża automatyzacja procesów. To ona pozwala na przeznaczenie zasobów na rozwój zamiast realizacje bieżących zamówień. Warto też przeanalizować każdą funkcjonalność pod względem charakterki branży, w jakiej będzie się działać. Być może, której z funkcjonalności danej platformy nie będą potrzebne, można wtedy wybrać platformę bez nich.

