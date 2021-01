Windows 10 news and interests

Do Windows 10 trafi funkcja „News and Interests”. Będzie to specjalny panel uruchamiany z poziomu paska zadań, w którym znajdziesz spersonalizowany strumień wiadomości i prognozę pogody.

Najświeższe wiadomości w Windows 10 – bez dodatkowych aplikacji

W ramach nowej kompilacji Windows 10 do użytkowników (na razie tylko w wybranych krajach) dotarł nowy panel o nazwie „News and Interests”. Jest uruchamiany z poziomu systemowego paska zadań i zapewnia szybki dostęp do tzw. treści dynamicznych z gatunku tych praktycznych. Krótko mówiąc: znajdziemy tam aktualną pogodę, notowania giełdowe, wyniki wydarzeń sportowych czy najświeższe wiadomości – informacje aktualizowane na bieżąco.

Panel, który przywodzi na myśl Google News, możesz wygodnie spersonalizować. Samodzielnie wybierasz co cię interesuje i z czasem ten „strumień” będzie stawać się coraz bardziej dostosowany do twoich potrzeb i preferencji. Poszczególne artykuły możesz czytać w standardowym wydaniu albo w trybie uproszczonym, aby nic cię nie rozpraszało. To kolejny (po aplikacji Twój telefon) pomysł Microsoftu na to, by nie trzeba się było wciąż przełączać z komputera na smartfon (i na odwrót).

Więcej nowości zmierza do Windows 10

Panel „News and Interests” jest częścią kompilacji 21286 dla Insiderów, która przyniosła ze sobą więcej nowości. Wśród nich znajduje się zmodernizowane narzędzie do zarządzania partycjami i optymalizowania pul pamięci, możliwość uruchamiania dowolnych komend przy starcie Windows Subsystem for Linux, dodatkowe komunikaty przy zmianie strefy czasowej oraz zaktualizowane (o dwa uproszczone tryby) narzędzie Windows File Recovery do odzyskiwania utraconych plików.

Wszystkie te nowości trafią do oficjalnego wydania Windows 10 jeszcze w pierwszej połowie roku. No chyba, że coś pójdzie nie tak.

Źródło: Microsoft, The Verge, MSPowerUser, informacja własna

