W pojedynku na design, w zgodnej opinii wielu osób Xbox Series X góruje nad PlayStation 5. Wkrótce tę drugą konsolę można będzie jednak odmienić.

Wymienne panele do PlayStation 5

Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z potwierdzeniem przypuszczeń i plotek, bo temat wymiennych paneli do PlayStation 5 nie jest nowy. Pojawiały się nawet grafiki przygotowane przez społeczność prezentujące czarne PlayStation 5. Ładniejsze od oryginalnego? Jeśli tak, można będzie się na to zdecydować. I nie tylko na to. Bo chociaż to głównie wokół kształtów koncentrowały się liczne memy, również dominująca biel niektórych uderza po oczach.

Sony zapowiedziało nowe obudowy konsoli PlayStation 5. Będzie ich pięć - Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue i Galactic Purple. Mają pasować (bez zaskoczeń) do obydwu wariantów konsoli (z napędem i bez), a ich wymiana podobno nie przysporzy nikomu najmniejszych kłopotów.

Nowa obudowa PlayStation 5. Kiedy i za ile?

Zdania co do tego, który kolor prezentuje się najlepiej będą zapewne podzielone. Wersje Midnight Black i Cosmic Red mają zadebiutować w styczniu, pozostałe w późniejszym czasie. Cena? 54,99 dolarów.

Wstępnie zainteresowanych musimy nieco pohamować. Okazuje się bowiem, że póki co dostępność będzie jeszcze bardziej ograniczona niż ma to miejsce w przypadku samej konsoli. Sony wymieniło kraje, w których mają pojawić się omawiane obudowy. To USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Chiny, Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Korea i Filipiny. Z czasem planowane jest rozszerzenie tej listy, ale póki co nie podano szczegółów.

Są też kolejne wersje DualSense

Kolory i sam pomysł na nie oraz na nazwy ma współgrać tutaj z tym co zapoczątkowano w przypadku kontrolera DualSense. W maju doczekał się on czerwonego i czarnego wcielenia, teraz i tu dochodzą kolejne - Nova Pink, Starlight Blue i Galactic Purple. Można będzie zatem skompletować cały zestaw w innym niż oryginalny kolorze.

W przypadku DualSense cena wyniesie 74,99 dolarów. Co ciekawe, tu dostępność może być lepsza, sugeruje to chociażby fakt, że ten gadżet promuje także polski oddział PlayStation. Nowe wersje DualSense powinny trafić do sprzedaży na całym świecie w styczniu.

