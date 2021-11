Czy na PlayStation 5 jest w co grać? Owszem, ale jaka w tym zasługa Sony? Póki co ekipy wchodzące w skład PlayStation Studios za wiele nie pokazały.

Rekordowe przyjęcie PlayStation 5

Mija właśnie rok od premiery PlayStation 5. O tym, że będzie zapisana na konto sukcesów Sony wiadomo już od dłuższego czasu. W lipcu producent oficjalnie pochwalił się przekroczeniem bariery 10 mln sprzedanych egzemplarzy i potwierdził, że jest to najszybciej sprzedająca się konsola w jego historii. A trzeba przy tym pamiętać, że pandemia i jej konsekwencje mocno wpłynęły na dostępność konsoli. Gdyby nie to wyniki mogłyby być znacznie lepsze.

„Chciałbym również podziękować wszystkim członkom społeczności za cierpliwość. Nadal obserwujemy historyczne zapotrzebowanie związane z PS5 i rozumiemy, że ograniczenia magazynowe pozostają źródłem frustracji wielu naszych klientów.” - Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment

Dość mieszane komentarze pojawiają się przy temacie gier, w które warto zagrać po zakupie PlayStation 5. Czy jest ich za mało? Tu Sony chwali się, że kupujący omawianą konsolę mają obecnie do wyboru ponad 360 gier. I owszem, są wśród nich również świetne propozycje. Ale czy to zasługa Sony i ekip wchodzących w skład PlayStation Studios? Raczej nie.

Gier na wyłączność PlayStation 5 nadal nie ma

Gry na wyłączność były w poprzednich latach mocną stroną PlayStation. W tym przypadku Sony chwali się Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal i Deathloop. Może i są to dobre gry, ale jak na cały rok zestawienie wygląda dość skromnie, a Deathloop to marka Bethesdy dostępna także na PC. Prawdopodobnie wymieniono ją tutaj dlatego, że jest niedostępna na konsolach Xbox. W kontekście swoich produkcji od ekip wchodzących w skład PlayStation Studios padają wzmianki o... nowych zwiastunach i informacjach dotyczących nadchodzących gier. Tych, których premiery znacząco opóźniono i w niektórych przypadkach wciąż nie są znane dokładne terminy.

„Przygotowaliśmy niesamowite gry, takie jak Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal i Deathloop. SIE nabyło utalentowane studia deweloperskie Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque i Nixxes. Ujawniliśmy nasz system VR nowej generacji. A ostatnio udostępniliśmy nowe materiały i ekscytujące aktualizacje z nadchodzących tytułów, takich jak God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 i Horizon Forbidden West, wszystkie z PlayStation Studios. Zapowiedzieliśmy także Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake podczas naszego PlayStation Showcase z września.” - Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment

W co grają posiadacze PlayStation 5?

Wedle przekazywanych informacji, w PlayStation Studios powstaje 25 gier, które w bliższej i dalszej przyszłości mają pojawić się na PlayStation 5 (i PlayStation 4, bo jakiś czas temu Sony zmieniło zdanie w tej kwestii). Chcąc nie chcąc posiadacze nowej konsoli Sony muszą więc sięgać po gry multiplatformowe. Które cieszą się największym wzięciem? Poniżej zestawienie prezentujące gry, które w pierwszym roku obecności na rynku PlayStation 5 pochłonęły najwięcej godzin graczy.

Najbardziej ogrywane (nie najczęściej kupowane) gry na PlayStation 5:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

Udało Wam się już kupić PlayStation 5? Przy jakich tytułach spędzacie najwięcej czasu?

Źródło: playstation