Cóż, różnie to bywa z grami udostępnianymi w ramach abonamentu PlayStation Plus – raz jest lepiej, a raz gorzej. Niestety, luty raczej nie będzie należał do tej pierwszej grupy.

PlayStation Plus na luty 2022:

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4)

EA Sports UFC 4 (PS4)

Choć wyżej wymienione produkcje, nie należą do najstarszych, to chyba sami przyznacie, że tym razem oferta mocno rozczarowuje i raczej nie takiej odpowiedzi na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft spodziewaliśmy się od Sony. Cóż, jak to mówią "Lepszy rydz, niż nic".

Strategia ekonomiczna, looter-shooter oraz gra sportowa

Planet Coaster: Console Edition to strategia ekonomiczna, za którą odpowiada studio Frontier Developments, które ma na swoim koncie takie produkcje jak RollerCoaster Tycoon, Planet Zoo, czy Jurassic World Evolution. Produkcja zebrała dość pozytywne oceny, a w serwisie Metacritic obecnie ma ocenę 79/100. W grze naszym głównym celem jest stawianie oraz odpowiednie zarządzanie i rozwijanie parków rozrywki. Twórcy zadbali o różnorodność dostępnych atrakcji, do których zaliczyć można karuzele, diabelskie młyny, domy strachu, czy kolejki górskie.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure to z kolei samodzielna wersja DLC do gry Borderlands 2, który pierwotnie został wydany w 2013 roku. W grze naszym głównym zadaniem jest przemierzanie fantastycznej krainy, wykonywanie zadań zarówno głównych, jak i pobocznych oraz eliminowanie napotkanych na drodze przeciwników, z których otrzymujemy coraz to nowe wyposażenie.

Jeśli zaś chodzi o EA Sports UFC 4, to chyba po samej nazwie można się domyśleć, z jakim tytułem mamy do czynienia. W grze wcielamy się w jednego z zawodników UFC, gdzie przyjdzie nam stoczyć realistyczne walki z innymi zawodnikami organizacji. Twórcy zadbali o rozdubowany tryb kariery, a gra w serwisie Metacritic zebrała oceny na poziomie 78/100, choć spora część graczy narzeka, że jest to praktycznie kopia poprzednich części. Cóż, w lutym będzie idealna okazja, aby samemu to ocenić.

Wszystkie wyżej wymienione tytuły będzie można pobrać już 1 lutego 2022 roku. Na sam koniec przypomnijmy, że do 31 stycznia 2022 roku możecie dodać jeszcze do swojej biblioteki gry ze styczniowej oferty PlayStation Plus.

Jak Wam się podoba oferta PS Plus na luty? Chyba nie tego się spodziewaliście, co? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation Blog