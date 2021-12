Różnie bywa z grami udostępnianymi abonentom PlayStation Plus, ale w styczniu będzie okazja do poznania całkiem świeżych propozycji.

PlayStation Plus na styczeń 2022

Persona 5 Strikers (PlayStation 4)

DIRT 5 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Deep Rock Galactic (PlayStation 4, PlayStation 5)

Persona 5 Strikers miała premierę w lutym, nie skończyła zatem nawet roku. Niewiele dłużej są na rynku DIRT 5 oraz Deep Rock Galactic, w ich przypadku debiuty odbyły się w 2020 roku, odpowiednio w listopadzie i w maju.

Spora różnorodność gatunków

Persona 5 Strikers przygotowana przez studio Omega Force (tak, to od Dynasty Warriors) kontynuuje opowieść z Persona 5, ale jednocześnie przynosi zauważalnie odmienioną rozgrywkę. Taktyka jest istotna, ale nie kluczowa, a zamiast turowych starć w tym przypadku trzeba liczyć na dynamiczne starcia w czasie rzeczywistym.

DIRT 5 zbędnego przedstawiania nie wymaga. Nie trzeba być fanem cyklu aby wiedzieć, że mowa o grze skupiającej się na rajdach samochodowych. Codemasters postawiło na zręcznościowy model jazdy, licencjonowane pojazdy i sporą różnorodność dostępnych tras. Średnia z recenzji sięgnęła niemal 80%, ale wedle opinii graczy tak dobrze nie jest. Posiadacze PlayStation Plus otrzymają więc szansę na zweryfikowanie tego, kto jest bliżej prawdy co do jakości DIRT 5.

Takich rozbieżności nie było już w przypadku Deep Rock Galactic, tu niemal wszyscy okazują się zadowoleni. To strzelanka FPS z gatunku sci-fi nastawiona na kooperację, w której można wcielić się w... kosmicznego krasnoluda. 4 klasy postaci do wyboru, otoczenie ulegające zniszczeniu, proceduralnie generowany system jaskiń i spory arsenał okazują się wciągającym połączeniem.

Źródło: Sony, PlayStation Access