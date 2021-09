Sony wyraźnie wróciło do dobrej formy jeśli chodzi o dobór gier oferowanych w ramach programu PlayStation Plus. Również w przyszłym miesiącu gracze z niego korzystający powinni być zadowoleni.

PlayStation Plus na październik 2021

Mortal Kombat X (PlayStation 4, PlayStation 5)

PGA Tour 2K21 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Hell Let Loose (PlayStation 5)

Poza nielicznymi wyjątkami (na przykład z sierpnia), od początku tego roku w ramach PlayStation Plus pojawiło się sporo ciekawych, także głośniejszych tytułów. Aby nie być gołosłownym można przypomnieć chociażby Star Wars: Squadrons, Days Gone i Oddwold: Soulstorm czy Control Ultimate Edition. Jak widzicie po powyższej liście, również w październiku pojawią się propozycje, które nie wymagają bliższego przedstawiania. A gdyby jednak, to pomocny będzie materiał wideo przygotowany przez PlayStation Access.

Mortal Kombat X na pierwszym planie, ale jest też nowość

Trudno wskazać jeden konkretny tytuł, który jest najciekawszy, wiele zależeć będzie bowiem od indywidualnych preferencji. Dużo łatwiej wybrać propozycję, która powinna być kojarzona przez wszystkich lub niemal wszystkich. To w końcu jedna z odsłon najpopularniejszej serii bijatyk, więcej informacji na jej temat możecie znaleźć w naszej recenzji.

Warto podkreślić również Hell Let Loose, bo jest to absolutna nowość, na konsolach nawet jeszcze nie zadebiutowała. Premiera odbędzie się jednocześnie z udostępnieniem jej abonentom PlayStation Plus, czyli 5 października. Oczekiwania sympatyków strzelanek z akcją osadzą w czasach II wojny światowej są tu spore, a recenzje wydanej w lipcu wersji na PC naprawdę dobre (średnia ocen w mediach na poziomie około 80% i niewiele niższa jeśli chodzi o graczy). Wszystko wskazuje na to, że studio Black Matter zaliczy swoją pierwszą produkcję na konto sukcesów. Gra jest nastawiona na zmagania wieloosobowe i pozwala na bitwy 50 vs 50 graczy, oferuje 9 map w tym te zlokalizowane na Omaha Beach czy Carentan oraz 14 klas. Twórcy chwalą się również realistyczną balistyką i odrzutem broni.

Korzystacie z PlayStation Plus? Który z tytułów na przyszły miesiąc umili Wam czas?

Źródło: PlayStation Access, PlayStation