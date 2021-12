Oferta PlayStation Plus na ten miesiąc to wprawdzie trzy propozycje, ale tak naprawdę dwie pełnoprawne gry. Warto doprecyzować, co dokładnie przygotowało Sony.

PlayStation Plus na grudzień 2021

LEGO Superzłoczyńcy DC (PlayStation 4)

Mortal Shell (PlayStation 4)

Godfall: Challenger Edition (PlayStation 4, PlayStation 5)

W listopadzie opłacający abonament PlayStation Plus dostali możliwość sięgnięcia po aż 6 gier, ale były to raczej mniejsze produkcje. Tym razem sytuacja zdaje się wyglądać inaczej. Pozycji jest mniej, ale nie są anonimowe i wielu graczy dość szybko powinna je skojarzyć. Jednocześnie Sony udało się zadbać o dość sporą różnorodność. LEGO Superzłoczyńcy DC to bowiem gra dla wszystkich (to znaczy także dla młodszych), podczas gdy pozostałe są dedykowane osobom w wieku 16+.

Demo w PlayStation Plus? Godfall: Challenger Edition nie jest pełną wersją gry

Godfall to jedna z pierwszych gier zapowiedzianych na PlayStation 5, ale od samego początku publikowane materiały nie zapowiadały wielkiego hitu. I finalnie faktycznie go nie otrzymaliśmy, bo średnia z recenzji wyniosła około 60%, a gracze byli jeszcze bardziej surowi. Teraz niektórzy mogliby wydać ocenę samemu, aczkolwiek nie będzie ona w pełni miarodajna.

Dlaczego? Godfall: Challenger Edition nie jest pełną wersją gry. Pozwala przetestować trzy tryby w ramach endgame (Lightbringer, Dreamstones i Ascended Tower of Trials), ale nie oferuje kampanii fabularnej i dodatku Fire & Darkness. Dodatkowo wszyscy mają tu możliwość natychmiastowego przejścia na 50 poziom rozwoju postaci, widać zatem, że chodzi o pokazanie teoretycznie tego co najlepsze (najwyższe umiejętności i bronie).

Można chyba pokusić się o stwierdzenie, że grudzień raczej nie rozpieści abonentów PlayStation Plus, zwłaszcza tych, którzy przesieli się już na PlayStation 5. A przecież ostatnio tyle mówi się, że sytuacja z grami i tak wygląda tam mocno przeciętnie.

Jak oceniacie ofertę przygotowaną przez Sony?

Źródło: Sony