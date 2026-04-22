Konsole do gier

Sony zaostrza zasady: weryfikacja wieku na PlayStation w UK i Irlandii

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Internet huczy po decyzji Sony – nadchodzą zmiany, które mogą na dobre zmienić sposób korzystania z PlayStation. Pojawiają się pytania o prywatność, ograniczenia i to, czy podobny system dotrze także do Polski.

Firma Sony zapowiedziała, że w 2026 r. użytkownicy PlayStation w Wielkiej Brytanii i Irlandii będą musieli przejść proces weryfikacji wieku, aby korzystać z części funkcji platformy. 

Według oficjalnych informacji, decyzja wynika z lokalnych regulacji w Wielkiej Brytanii i Irlandii – przede wszystkim z przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz dostępu do treści dla dorosłych. Nowe zasady obejmą konta osób dorosłych zarejestrowanych w tych krajach. Co ważne, weryfikację trzeba będzie przeprowadzić tylko raz dla każdego konta. 

W przypadku nowych kont proces może pojawić się już na etapie rejestracji. Z kolei użytkownicy posiadający już konto mogą zostać poproszeni o potwierdzenie wieku przy próbie skorzystania z wybranych funkcji.

Co się stanie bez weryfikacji?

Od czerwca 2026 r. brak weryfikacji nie zablokuje całkowicie dostępu do PlayStation – gracze nadal będą mogli grać. Jednak wiele funkcji zostanie ograniczonych do czasu potwierdzenia wieku. 

Możesz stracić dostęp m.in. do: 

  • funkcji komunikacyjnych (na konsoli, w aplikacji i przez przeglądarkę)
  • czatu głosowego i tekstowego
  • wiadomości oraz rozmów grupowych
  • dołączania do imprez i sesji multiplayer
  • integracji z zewnętrznymi usługami, np. Discord 

Ograniczenia obejmą również: 

  • transmisje na platformach takich jak YouTube czy Twitch
  • funkcje udostępniania treści
  • elementy związane z treściami tworzonymi przez użytkowników (UGC)

Sony zaznacza, że konsekwencje mogą sięgać dalej – bez weryfikacji niektóre funkcje w samych grach również mogą zostać wyłączone. 

W zależności od tytułu może chodzić o czat w grze, wysyłanie wiadomości i udostępnianie własnych treści. Ponieważ każda gra działa inaczej, zakres ograniczeń może się różnić. Co więcej, wraz z aktualizacjami poszczególnych tytułów lista blokowanych funkcji może się rozszerzać. 

Jak będzie wyglądać weryfikacja? 

Użytkownicy będą mogli wybrać jedną z kilku metod potwierdzenia wieku. Wśród nich znajdą się numer telefonu komórkowego, skan twarzy lub dokument tożsamości. Proces ma być obsługiwany przez firmę Yoti, która specjalizuje się w rozwiązaniach związanych z cyfrową tożsamością. 

Zapowiedź wywołała spore poruszenie wśród graczy. Wiele osób obawia się o prywatność oraz sposób przechowywania danych. Sony zapewnia jednak, że system ma być zgodny z zasadami ochrony danych i dostosowany do lokalnych regulacji. 

Co z Polską?

Przy okazji zapytaliśmy polski oddział Sony, który przekazał, że na razie nie ma planów wprowadzenia podobnego rozwiązania w naszym kraju.

Stanowisko Sony Polska: 

Zależy nam na zapewnieniu graczom i ich rodzinom bezpiecznych wrażeń dostosowanych do wieku, przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności oraz zapewnieniu graczom realnej kontroli nad tym, w jaki sposób korzystają z gier. Metody te mogą ewoluować i różnić się w zależności od regionu oraz rodzaju doświadczenia. Nie ma obecnie informacji o wprowadzeniu tego systemu na polskim rynku.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login