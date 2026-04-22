Sony zaostrza zasady: weryfikacja wieku na PlayStation w UK i Irlandii

Internet huczy po decyzji Sony – nadchodzą zmiany, które mogą na dobre zmienić sposób korzystania z PlayStation. Pojawiają się pytania o prywatność, ograniczenia i to, czy podobny system dotrze także do Polski.

Firma Sony zapowiedziała, że w 2026 r. użytkownicy PlayStation w Wielkiej Brytanii i Irlandii będą musieli przejść proces weryfikacji wieku, aby korzystać z części funkcji platformy.

Według oficjalnych informacji, decyzja wynika z lokalnych regulacji w Wielkiej Brytanii i Irlandii – przede wszystkim z przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz dostępu do treści dla dorosłych. Nowe zasady obejmą konta osób dorosłych zarejestrowanych w tych krajach. Co ważne, weryfikację trzeba będzie przeprowadzić tylko raz dla każdego konta.

W przypadku nowych kont proces może pojawić się już na etapie rejestracji. Z kolei użytkownicy posiadający już konto mogą zostać poproszeni o potwierdzenie wieku przy próbie skorzystania z wybranych funkcji.

Co się stanie bez weryfikacji?

Od czerwca 2026 r. brak weryfikacji nie zablokuje całkowicie dostępu do PlayStation – gracze nadal będą mogli grać. Jednak wiele funkcji zostanie ograniczonych do czasu potwierdzenia wieku.

Możesz stracić dostęp m.in. do:

funkcji komunikacyjnych (na konsoli, w aplikacji i przez przeglądarkę)

czatu głosowego i tekstowego

wiadomości oraz rozmów grupowych

dołączania do imprez i sesji multiplayer

integracji z zewnętrznymi usługami, np. Discord

Ograniczenia obejmą również:

transmisje na platformach takich jak YouTube czy Twitch

funkcje udostępniania treści

elementy związane z treściami tworzonymi przez użytkowników (UGC)

Sony zaznacza, że konsekwencje mogą sięgać dalej – bez weryfikacji niektóre funkcje w samych grach również mogą zostać wyłączone.

W zależności od tytułu może chodzić o czat w grze, wysyłanie wiadomości i udostępnianie własnych treści. Ponieważ każda gra działa inaczej, zakres ograniczeń może się różnić. Co więcej, wraz z aktualizacjami poszczególnych tytułów lista blokowanych funkcji może się rozszerzać.

Jak będzie wyglądać weryfikacja?

Użytkownicy będą mogli wybrać jedną z kilku metod potwierdzenia wieku. Wśród nich znajdą się numer telefonu komórkowego, skan twarzy lub dokument tożsamości. Proces ma być obsługiwany przez firmę Yoti, która specjalizuje się w rozwiązaniach związanych z cyfrową tożsamością.

Zapowiedź wywołała spore poruszenie wśród graczy. Wiele osób obawia się o prywatność oraz sposób przechowywania danych. Sony zapewnia jednak, że system ma być zgodny z zasadami ochrony danych i dostosowany do lokalnych regulacji.

Co z Polską?

Przy okazji zapytaliśmy polski oddział Sony, który przekazał, że na razie nie ma planów wprowadzenia podobnego rozwiązania w naszym kraju.

Stanowisko Sony Polska:

Zależy nam na zapewnieniu graczom i ich rodzinom bezpiecznych wrażeń dostosowanych do wieku, przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności oraz zapewnieniu graczom realnej kontroli nad tym, w jaki sposób korzystają z gier. Metody te mogą ewoluować i różnić się w zależności od regionu oraz rodzaju doświadczenia. Nie ma obecnie informacji o wprowadzeniu tego systemu na polskim rynku.