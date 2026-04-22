Kontrowersyjny design i nacisk na AI. Seria Honor 600 oficjalnie

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Seria numeryczna smartfonów Honor powiększa się. Na rynku pojawią się dwa urządzenia - Honor 600 oraz Honor 600 Pro. Producentowi udało się zmieścić w nich interesujące rozwiązania techniczne i w oprogramowaniu, choć języczkiem u wagi będzie design.

Honor nie kryje się z “inspiracją” (prościej byłoby to określić kopią z kilkoma zmiennymi) serią iPhone 17 Pro. Zarówno warianty kolorystyczne, jak i układ wyspy obudowy są bliźniaczo podobne do tego, co Apple zaprezentował w ubiegłym roku.

Dzięki temu obydwa smartfony otrzymały 5 gwiazdek w testach odporności na upadek i gniecenie wykonanych przez SGS. Oprócz tego urządzenia otrzymały certyfikaty IP68, IP69 oraz IP69K, co oznacza odporność na zanurzenia do 1,5 metra przez 30 minut oraz wytrzymałość w starciu z ciepłym strumieniem wody o ciśnieniu 14-16 MPa. 

Telefony wyróżnią smukłe ramki, mające mniej niż 1 mm grubości. Honor wykorzystał do tego nową technikę osadzania ekranów i w efekcie ramka ma szerokość 0,98 mm. To wszystko przy masie 185 gramów i grubości budowy ona poziomie 7,8 milimetra. 

Seria Honor 600 stawia na fotografię i AI 

O fotograficznym zacięciu serii ma świadczyć zastosowany zestaw aparatów. W obydwu modelach znajdziemy główny sensor o rozmiarze 1/1.4” i rozdzielczości 200 Mpix. Droższy model Pro otrzyma peryskopowy aparat tele 50 Mpix, którego zabraknie w modelu 600. W obydwu pojawi się za to aparat ultraszerokokątny z funkcją makro o rozdzielczości 12 Mpix. 

Producent podkreśla nacisk na poprawienie zdjęć nocnych, jak i nocnych portretów oraz dodanie w modelu Pro Super Zoom-u 2.0 pozwalającego robić szczegółowe zdjęcia Księżyca. Honor 600 Pro otrzyma nieco lepszą stabilizację (wynik CIPA 6.5) względem Honora 600 (CIPA 6). Z przodu obydwu modeli umieszczono aparaty 50 Mpix. 

Honor chce wyróżnić swoje smartfony narzędziami AI do generowania wideo. Te oczywiście znajdziemy u innych producentów, natomiast producent zapewnia, że jego rozwiązanie AI Image to Video 2.0 jest ekskluzywne i wykorzystuje miks najlepszych modeli na rynku, a także generowanie w oparciu o wiele zdjęć. Ograniczenie będzie wynikało z ilości wygenerowanych treści, podobnie jak u konkurencji korzystającej do tego celu z zewnętrznych serwerów. 

Seria Honor 600 trafi do Europy z mniejszym akumulatorem 

Smartfony z serii Honor 600 są oparte o Android 16 i nakładkę MagisOS 10, a producent obiecuje dla nich 6 lat wsparcia aktualizacjami systemu i poprawkami bezpieczeństwa. W nakładce znajdą się narzędzia AI do edytowania zdjęć w oparciu o instrukcje tekstowe, możliwość zmiany ustawień urządzenia po zapytaniu AI czy sugestie AI względem tego, co znajduje się na ekranie (np. propozycja wyodrębnienia informacji).

Do tego firma rozwinęła aplikację Honor Connect, dzięki czemu bezproblemowo zsynchronizujemy powiadomienia i pliki między telefonami, a MacBookiem, a powiadomienia z telefonu przychodzą też na zegarki Apple Watch.

Obydwa modele dzielą ten sam wyświetlacz - to 6,57-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2728x1264 piksele, odświeżaniu do 120 Hz i wysokiej jasności. W modelu Honor 600 ta sięga nawet 6500 nitów w pojedynczym punkcie pomiaru, a w Honorze 600 Pro – 8000 nitów. 

Różnice w przypadku obydwu urządzeń wynikają z zastosowanego układu obliczeniowego i pamięci. W przypadku Honora 600 zastosowano układ Snapdragon 7 Gen 4 z 8 lub 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. Z kolei Honor 600 Pro działa pod kontrolą Snapdragona 8 Elite - ubiegłorocznego flagowego układu. Ten wspiera 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB na pliki użytkownika, a także 1 TB pamięci.

W Europie mamy powód do ograniczonego entuzjazmu, gdyż Honor zdecydował się na ograniczenie pojemności w obydwu urządzeniach do 6400 mAh. Honor 600 Pro wspiera 80-watowe ładowanie przewodowe, a także 27-watowe przewodowe ładowanie zwrotne. W Honorze 600 maksymalna moc wynosi 60W. Wariant Pro otrzymał też 50-watowe ładowanie indukcyjne. 

Cena telefonów w Malezji wynoszą:

  • Honor 600 12/512 GB - 2599 ringgitów (ok. 2370 złotych)
  • Honor 600 Pro 12/256 GB - 3099 ringgitów (ok. 2820 złotych)
  • Honor 600 Pro 12/512 GB - 3299 ringgitów (ok. 3005 złotych)

Europejski debiut serii Honor 600 ma nastąpić już 23 kwietnia.

