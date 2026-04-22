Kontrowersyjny design i nacisk na AI. Seria Honor 600 oficjalnie

Seria numeryczna smartfonów Honor powiększa się. Na rynku pojawią się dwa urządzenia - Honor 600 oraz Honor 600 Pro. Producentowi udało się zmieścić w nich interesujące rozwiązania techniczne i w oprogramowaniu, choć języczkiem u wagi będzie design.

Honor nie kryje się z “inspiracją” (prościej byłoby to określić kopią z kilkoma zmiennymi) serią iPhone 17 Pro. Zarówno warianty kolorystyczne, jak i układ wyspy obudowy są bliźniaczo podobne do tego, co Apple zaprezentował w ubiegłym roku.

Dzięki temu obydwa smartfony otrzymały 5 gwiazdek w testach odporności na upadek i gniecenie wykonanych przez SGS. Oprócz tego urządzenia otrzymały certyfikaty IP68, IP69 oraz IP69K, co oznacza odporność na zanurzenia do 1,5 metra przez 30 minut oraz wytrzymałość w starciu z ciepłym strumieniem wody o ciśnieniu 14-16 MPa.

Telefony wyróżnią smukłe ramki, mające mniej niż 1 mm grubości. Honor wykorzystał do tego nową technikę osadzania ekranów i w efekcie ramka ma szerokość 0,98 mm. To wszystko przy masie 185 gramów i grubości budowy ona poziomie 7,8 milimetra.

Seria Honor 600 stawia na fotografię i AI

O fotograficznym zacięciu serii ma świadczyć zastosowany zestaw aparatów. W obydwu modelach znajdziemy główny sensor o rozmiarze 1/1.4” i rozdzielczości 200 Mpix. Droższy model Pro otrzyma peryskopowy aparat tele 50 Mpix, którego zabraknie w modelu 600. W obydwu pojawi się za to aparat ultraszerokokątny z funkcją makro o rozdzielczości 12 Mpix.

Producent podkreśla nacisk na poprawienie zdjęć nocnych, jak i nocnych portretów oraz dodanie w modelu Pro Super Zoom-u 2.0 pozwalającego robić szczegółowe zdjęcia Księżyca. Honor 600 Pro otrzyma nieco lepszą stabilizację (wynik CIPA 6.5) względem Honora 600 (CIPA 6). Z przodu obydwu modeli umieszczono aparaty 50 Mpix.



Honor 600 Pro - warianty kolorystyczne

Honor chce wyróżnić swoje smartfony narzędziami AI do generowania wideo. Te oczywiście znajdziemy u innych producentów, natomiast producent zapewnia, że jego rozwiązanie AI Image to Video 2.0 jest ekskluzywne i wykorzystuje miks najlepszych modeli na rynku, a także generowanie w oparciu o wiele zdjęć. Ograniczenie będzie wynikało z ilości wygenerowanych treści, podobnie jak u konkurencji korzystającej do tego celu z zewnętrznych serwerów.

Seria Honor 600 trafi do Europy z mniejszym akumulatorem

Smartfony z serii Honor 600 są oparte o Android 16 i nakładkę MagisOS 10, a producent obiecuje dla nich 6 lat wsparcia aktualizacjami systemu i poprawkami bezpieczeństwa. W nakładce znajdą się narzędzia AI do edytowania zdjęć w oparciu o instrukcje tekstowe, możliwość zmiany ustawień urządzenia po zapytaniu AI czy sugestie AI względem tego, co znajduje się na ekranie (np. propozycja wyodrębnienia informacji).



Honor 600 - warianty kolorystyczne

Do tego firma rozwinęła aplikację Honor Connect, dzięki czemu bezproblemowo zsynchronizujemy powiadomienia i pliki między telefonami, a MacBookiem, a powiadomienia z telefonu przychodzą też na zegarki Apple Watch.

Obydwa modele dzielą ten sam wyświetlacz - to 6,57-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2728x1264 piksele, odświeżaniu do 120 Hz i wysokiej jasności. W modelu Honor 600 ta sięga nawet 6500 nitów w pojedynczym punkcie pomiaru, a w Honorze 600 Pro – 8000 nitów.

Wyświetlacz Honora 600 Pro z wąskimi ramkami

Różnice w przypadku obydwu urządzeń wynikają z zastosowanego układu obliczeniowego i pamięci. W przypadku Honora 600 zastosowano układ Snapdragon 7 Gen 4 z 8 lub 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. Z kolei Honor 600 Pro działa pod kontrolą Snapdragona 8 Elite - ubiegłorocznego flagowego układu. Ten wspiera 12 GB RAM-u i 256 lub 512 GB na pliki użytkownika, a także 1 TB pamięci.

W Europie mamy powód do ograniczonego entuzjazmu, gdyż Honor zdecydował się na ograniczenie pojemności w obydwu urządzeniach do 6400 mAh. Honor 600 Pro wspiera 80-watowe ładowanie przewodowe, a także 27-watowe przewodowe ładowanie zwrotne. W Honorze 600 maksymalna moc wynosi 60W. Wariant Pro otrzymał też 50-watowe ładowanie indukcyjne.

Cena telefonów w Malezji wynoszą:

Honor 600 12/512 GB - 2599 ringgitów (ok. 2370 złotych)

Honor 600 Pro 12/256 GB - 3099 ringgitów (ok. 2820 złotych)

Honor 600 Pro 12/512 GB - 3299 ringgitów (ok. 3005 złotych)

Europejski debiut serii Honor 600 ma nastąpić już 23 kwietnia.