Przestali robić smartfony. Wzięli się za tablety

ASUS wycofał się z rynku smartfonów, ale najwidoczniej nie wycofał się z rynku mobilnego.

Na początku roku ASUS poinformował klientów i dystrybutorów, że rezygnuje z produkcji telefonów, więc ostatnim modelem w portfolio pozostaje Zenfone 12 Ultra.

Zmianę kursu argumentowano chęcią rozwoju nowych kategorii produktowych, w tym pecetów z czipami Arm oraz Physical AI, czyli urządzeń budowanych od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że na tym nie koniec.

ASUS Pad na zdjęciach

Serwis Android Headlines dotarł przedpremierowo do oficjalnych grafik oraz częściowej specyfikacji technicznej nadchodzącego tabletu o nazwie ASUS Pad.

Z uzyskanych danych wynika, że tablet będzie miał:

ekran OLED 12,2 cala z odświeżaniem 144 Hz;

głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos;

aparat 13 Mpix na tylnym panelu;

baterię 9000 mAh;

metalową ramę;

grubość 6,5 mm;

wagę 523 g.

Do sprzedaży trafić ma także opcjonalne etui wyposażone w wielofunkcyjną podstawkę w stylu origami, która pozwala na swobodne opieranie sprzętu w różnych pozycjach.

Tablety nie są dla tej marki nowością, bo pierwsze urządzenia tego typu Tajwańczycy wprowadzili do swojej oferty już w 2011 roku. Klienci przyjęli je tak ciepło, że w 2012 ASUS został wybrany na producenta popularnego tabletu Google Nexus 7. W latach 2015-2017 firma rozwijała markę Zenpad, po czym zrobiła sobie kilkuletnią przerwę.