Tablety

Przestali robić smartfony. Wzięli się za tablety

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

ASUS wycofał się z rynku smartfonów, ale najwidoczniej nie wycofał się z rynku mobilnego.

Na początku roku ASUS poinformował klientów i dystrybutorów, że rezygnuje z produkcji telefonów, więc ostatnim modelem w portfolio pozostaje Zenfone 12 Ultra. 

Zmianę kursu argumentowano chęcią rozwoju nowych kategorii produktowych, w tym pecetów z czipami Arm oraz Physical AI, czyli urządzeń budowanych od podstaw z myślą o sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że na tym nie koniec. 

ASUS Pad na zdjęciach

Serwis Android Headlines dotarł przedpremierowo do oficjalnych grafik oraz częściowej specyfikacji technicznej nadchodzącego tabletu o nazwie ASUS Pad. 

Z uzyskanych danych wynika, że tablet będzie miał:

  • ekran OLED 12,2 cala z odświeżaniem 144 Hz;
  • głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos;
  • aparat 13 Mpix na tylnym panelu;
  • baterię 9000 mAh;
  • metalową ramę;
  • grubość 6,5 mm;
  • wagę 523 g. 

Do sprzedaży trafić ma także opcjonalne etui wyposażone w wielofunkcyjną podstawkę w stylu origami, która pozwala na swobodne opieranie sprzętu w różnych pozycjach. 

Tablety nie są dla tej marki nowością, bo pierwsze urządzenia tego typu Tajwańczycy wprowadzili do swojej oferty już w 2011 roku. Klienci przyjęli je tak ciepło, że w 2012 ASUS został wybrany na producenta popularnego tabletu Google Nexus 7. W latach 2015-2017 firma rozwijała markę Zenpad, po czym zrobiła sobie kilkuletnią przerwę. 

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login