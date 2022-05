Gravity Industries - firma, która systematycznie rozwija projekt plecaka odrzutowego pokazała w ostatnim czasie nagranie z rekordowym przelotem w górach. To, co jeszcze niedawno było abstrakcją, dziś staje się namacalną rzeczywistością.

Plecak odrzutowy rodem z gier wideo jest już rzeczywistością

Przemieszczanie się z punktu A do B zwykle kojarzy się ze spacerem, ewentualnie jazdą samochodem (lub rowerem) w przypadku większych odległości lub podróżą samolotem. W przyszłości jednak wśród tej listy sposobów na przemieszczanie się z pewnością zagości przelot… plecakiem odrzutowym - a to dzięki intensywnym pracom prowadzonym przez Gravity Industries nad tym środkiem transportu.

Tego rodzaju wynalazek jest czymś, co dla większości budzi skojarzenia wyłącznie z grami wideo - bo kto z nas nie pamięta kultowego GTA: San Andreas i lotów z plecakiem odrzutowym na plecach (ja nadal pamiętam kod, który go wywoływał i w sumie też lokalizację, gdzie można było go znaleźć - Wy też?).

Dziś, za sprawą wynalazku Gravity Industries możemy podziwiać, jak prawdziwy plecak odrzutowy radzi sobie w rzeczywistości i trzeba przyznać - pierwsze wrażenie jest genialne!

Plecak odrzutowy od Gravity Industries może mieć mnóstwo zastosowań

Na ostatnio opublikowanym filmie przez Gravity Industries, drukowany w 3D kombinezon mógł wykazać się w dość trudnych, bo górskich, warunkach. Genialny wynik wzniesienia na wysokość niemal 1 km (z maksymalną prędkością ok. 130 km/h) sprawia, że sprzęt jest wystarczająco użyteczny i można go wykorzystać do krótkich podróży, ale też może znaleźć zastosowanie w ratownictwie górskim.

Gravity Industries chce wprowadzić swój plecak odrzutowy do służby wśród ratowników medycznych wykonujących swoją pracę w górach - w takich warunkach to doskonałe rozwiązanie.

Jak wynika z nagrania, skafander jest w stanie doprowadzić pilota do miejsca położonego wysoko w górach, w miejscu gdzie drony i helikoptery z uwagi na ograniczoną widoczność nie mogą dotrzeć. Oprócz tego do minimum skrócony jest czas potrzebny podczas pieszej wędrówki aby dotrzeć na szczyt, co w przypadku zagrożenia życia jest kluczowym elementem.

Jak myślicie, jakie jeszcze zastosowanie może mieć taki plecak odrzutowy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Gravity Industries