Windows 11 otrzyma wyszukiwarkę bezpośrednio na pulpicie. Wkrótce podobnych widżetów może pojawić się zdecydowanie więcej.

Windows 11 otrzyma widżety na pulpicie? Na początek - wyszukiwarka

Ogólne prace nad tegoroczną dużą aktualizacją Windows 11 – 22H2 – są już zakończone i insiderzy z kanału Beta sprawdzają, czy wszystko działa jak należy. Do testerów z kanału Dev zaczynają natomiast docierać pierwsze propozycje funkcji tworzonych z myślą o przyszłorocznej aktualizacji. Taką paczką jest właśnie kompilacja oznaczona numerem 25120, w której pojawiła się pewna niemała ciekawostka.

Wygląda na to, że Microsoft coraz poważniej myśli o widżetach na pulpicie. Windows 11 w nowej wersji testowej wita bowiem użytkownika polem wyszukiwarki wyświetlanym bezpośrednio na pulpicie właśnie (niestety nie każdego – wygląda na to, że zmiana będzie wprowadzana falami). Chodzi o to, by jeszcze bardziej przyspieszyć dostęp do wyszukiwania treści – zaraz po uruchomieniu komputera.

To ciekawe rozwiązanie – z powodzeniem wykorzystywane dziś na smartfonach. Równocześnie nie znajdzie raczej entuzjastów wśród osób z nieco słabszymi komputerami (w razie czego można to jednak bez trudu wyłączyć – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie i odznaczyć opcję o pokazywaniu wyszukiwarki).

Eksperyment z potencjałem

Na razie jest to pole wyszukiwarki, ale Microsoft nie ukrywa, że to tylko pierwszy krok w kierunku wprowadzenia „interaktywnych elementów na pulpicie”, czyli w sumie niczego innego jak właśnie widżetów. Co o tym myślisz?

