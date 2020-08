Posiadający konto na Epic Games Store mogą systematycznie poszerzać bibliotekę o darmowe gry. Tym razem oferowany jest między innymi HITMAN.

HITMAN za darmo na Epic Games Store

Skoro darmowe gry przyciągają do Epic Games Store duże tłumy, należy spodziewać się, że tego typu polityka będzie miała swoją kontynuację. Co jakiś czas udostępniane są nie tylko mniejsze produkcje, ale też tytuły, które śmiało można określać hitami. Tym razem do zgarnięcia jest HITMAN.

Chodzi o pierwszą część tzw. nowej trylogii, która miała premierę w 2016 roku. Epic Games Store oferuje tu wszystkie lokalizacje oraz epizody z pierwszego sezonu, można zatem liczyć na prolog, a także Paryż, Sapienzę, Marrakesz, Bangkok, Kolorado i Hokkaido. HITMAN był serwowany właśnie w epizodach i nie wszystkim się to podobało. Mając je w komplecie można się dobrze bawić, bo plusów nie brakuje, możecie poznać je także w naszej recenzji gry.

HITMAN oferowany jest za darmo do 3 września do godziny 17:00 naszego czasu.

Zgarnąć można również Shadowrun Collection

Jednocześnie Epic Games Store udostępnił Shadowrun Collection. W tym przypadku mowa o pakiecie aż trzech gier - Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut i Shadowrun Hong Kong Extended Edition, odpowiednio z 2013, 2014 i 2015 roku. Wszystkie przygotowano z myślą o sympatykach cRPG. Mamy tu do czynienia z turowymi walkami, a także klimatami łączącymi cyberpunk z fantasy.

Promocja na Shadowrun Collection ma te same ramy czasowe, zakończy się 3 września do godzinie 17:00 naszego czasu.

Źródło: HITMAN

