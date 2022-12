PockatBook Viva to pierwszy czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem E Ink Gallery 3. To zupełnie nowa technologia, w której nie bez powodu upatruje się prawdziwej rewolucji.

E Ink Gallery 3 – kolorowa rewolucja w czytnikach e-booków

Technologia E Ink Gallery 3 to prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o kolorowe wyświetlacze e-papierowe. Zamiast filtrów kolorów (jak do tej pory) wykorzystywany jest tu system atramentów z czterema składowymi: cyjan, magenta, żółty i biały. To zaś sprawia, że wyposażony w taki panel czytnik e-booków nie ma ograniczenia do 4096 kolorów, lecz możliwa do wyświetlenia jest właściwie ich pełna gama – na każdym pojedynczym pikselu.

Oprócz zwiększonej wierności odwzorowania kolorów E Ink Gallery 3 zapewnia także większą głębię, wyższą rozdzielczość oraz poprawiony czas odświeżania. Temu ostatniemu oczywiście wciąż daleko do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, ale wzrost wydajności jest zauważalny, a zastosowania przecież – zupełnie inne. Pierwszym w Europie czytnikiem, który wykorzysta tę technologię, będzie…

PocketBook Viva – pierwszy czytnik z panelem E Ink Gallery 3

PocketBook Viva to kolejny kolorowy czytnik e-booków w ofercie tego producenta. Pierwszy jednak z wyświetlaczem E Ink Gallery 3, co sprawia też, że jest pierwszym, oferującym zagęszczenie pikseli na poziomie 300 PPI niezależnie od tego, czy treści przedstawiane są w czerni i bieli, czy też w kolorze.

Viva ma konkretnie ekran o przekątnej 8 cali, co powinno sprzyjać wygodnego czytaniu i przeglądaniu podręczników, albumów czy też elektronicznych wydań czasopism, a nie tylko książek i komiksów. Nie zabrakło też funkcji doświetlenia ekranu SMARTlight (z funkcją regulacji jasności i barwy światła). Wyświetlacz jest ponadto dotykowy, ale do przerzucania stron można także wykorzystać fizyczne przyciski.

Nie tylko ekran – co jeszcze oferuje PocketBook Viva?

O wydajność czytnika dba czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz, któremu towarzyszy 1 GB pamięci RAM. Na pliki mamy 64 GB, a załadować je można zarówno przez USB, jak i bezprzewodowo. Urządzenie oferuje łączność Bluetooth i dwuzakresowe WiFi, a akumulator pojemności 3250 mAh zapewniać ma do miesiąca działania między ładowaniami.

Oprócz wszystkich popularnych formatów e-booków (na czele z PDF, EPUB, MOBI, FB2, DOCX i DJVU) PocketBook Viva czyta także audiobooki w formatach MP3, OGG, M4A i M4B. Wszystko to zaś zostało zamknięte w obudowie o grubości niespełna 8 mm. Całość ma być przy tym bardzo lekka i wytrzymać w wodzie: nawet przez godzinę na głębokości do 2 metrów.

Czytnik PocketBook Viva nie należy do najtańszych

PocketBook Viva będzie gotowy na rynkowy debiut na przełomie zimy i wiosny. Cena czytnika wyniesie około 599 euro. Będzie więc drogi, ale biorąc pod uwagę specyfikację, nie jest to wielkim zaskoczeniem.

