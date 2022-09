Spodziewaliśmy się, że podczas swojej wielkiej prezentacji sprzętowej Amazon może pokazać nowego Kindle’a, Mimo to w przypadku modelu Scribe można mówić o niemałym zaskoczeniu.

Kindle Scribe to 10-calowy czytnik e-booków z… rysikiem

Kindle Scribe to zupełnie nowy czytnik e-booków – taki, jakiego Amazon nigdy jeszcze nie miał w swojej ofercie. I jest tak z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jego wyświetlacz ma przekątną aż 10,2 cali (podczas gdy największy obecnie Oasis ma 8 cali, a historyczny DX miał trochę mniej niż 10 cali). Jest to oczywiście wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (300 ppi), antyrefleksyjny i z regulowanym podświetleniem.

Przede wszystkim jednak ten wyświetlacz jest dotykowy i w zestawie znajdziemy nawet (niewymagający ładowania) rysik, bo w rzeczywistości Kindle Scribe to nie tylko czytnik, ale też cyfrowy notatnik. Ot, przy okazji wyjaśniła się nazwa. Amazon przekonuje, że zarówno podczas czytania, jak i pisania, urządzenie sprawia takie wrażenie, jakby miało się do czynienia z papierem.

Cyfrowy notatnik dodatkiem do czytnika e-booków

Kindle Scribe umożliwi odręczne tworzenie notatek na książkach i dokumentach, komponowanie list rzeczy do zrobienia, pisanie dzienników i pamiętników, a także sprawdzanie dokumentów zaimportowanych z telefonu czy komputera. Amazon zapewnia o pełnej kompatybilności z plikami PDF i tymi tworzonymi w programie Microsoft Word.

Siłą magnesu trzymający się urządzenia rysik zaoferuje ponadto wygodne gumowanie i zakreślanie, a także regulowaną grubość linii. Sam czytnik z kolei ma niespełna 6 milimetrów grubości i waży tylko 433 g, a naładowany do pełna akumulator wystarczyć ma na „miesiące” działania. Dzięki temu będzie można go mieć zawsze ze sobą i bez problemu brać go także na dłuższe wyjazdy.

Ogólnie rzecz biorąc Kindle Scribe wydaje się po prostu większym i jeszcze bardziej wypasionym modelem niż Oasis, choć ma też względem niego dwa braki. Mianowicie: nie jest wodoszczelny i nie ma fizycznych przycisków do przerzucania stron.

Ile kosztuje Kindle Scribe? Cena będzie wysoka

Czytnik Kindle Scribe będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych (16 GB, 32 GB i 64 GB) oraz z dwoma rodzajami rysika: podstawowym i premium – ten drugi ma gumkę na drugim końcu i przycisk „skrótu”. Europejski cennik rozpoczyna się od 370 euro. Niestety polskich cen jeszcze nie poznaliśmy.

Przypomnijmy, że zaledwie dwa tygodnie wcześniej Amazon zaprezentował również nowy model podstawowy swojego czytnika, czyli Kindle (2022). Z kolei Paperwhite jest obecnie dostępny w promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić 186 złotych na jego zakupie.

Źródło: Amazon, Engadget