Pocketbook InkPad Color to udoskonalony czytnik e-booków z kolorowym ekranem. To świetne rozwiązanie, gdy czyta się głównie podręczniki, czasopisma, albumy lub komiksy.

PocketBook InkPad Color. Kolorowy czytnik e-booków w udoskonalonej wersji

W ubiegłoroczne wakacje do sklepów trafił PocketBook Color – czytnik e-booków, który zgodnie ze swoją nazwą pozwalał czytać i oglądać treści nie tylko w czerni i bieli, ale też w najróżniejszych kolorach. Spotkał się z ciepłym przyjęciem i zebrał trochę pozytywnych recenzji. Nie był wprawdzie idealny, ale jako debiutantowi w swojej klasie można mu było wybaczyć. Powoli zbliżamy się jednak do momentu, w którym minie rok od premiery. To czas na poprawki, prawda? Na pewno jest to prawda według producenta, który zaprezentował ulepszoną wersję urządzenia – oto PocketBook InkPad Color.

Najczęściej powtarzane minusy jego poprzednika to: zbyt mały ekran, niska rozdzielczość i wyblakłe kolory. Wszystkie te trzy elementy zostały poprawione w modelu PocketBook InkPad Color. Ten przede wszystkim ma wyświetlacz o przekątnej nie 6, lecz 7,8 cala, a rozdzielczość wzrosła z 1072 x 1448 do 1404 x 1872 pikseli. Choć liczba wyświetlanych kolorów wciąż wynosi 4096, mają one teraz być znacznie bardziej nasycone, a to za sprawą zastosowania nowej generacji panelu E Ink Kaleido (zwanego po prostu E Ink new Kaleido). Ekran niezmiennie można doświetlić.

Za ulepszenia trzeba zapłacić. Ile kosztuje Pocketbook InkPad Color

Nie można było zarzucić poprzednikowi, że kiepsko wypada pod względem kompatybilności z formatami e-booków, zdjęć i audiobooków. Nie będzie można tego zarzucić także czytnikowi PocketBook InkPad Color, który odda na pliki 16 GB przestrzeni. Obsłuży on również subskrypcyjne aplikacje Leigimi oraz Empik Go, a na opcje łączności składają się moduły Wi-Fi i Bluetooth oraz port USB typu C. Wydajne działanie zapewnić ma dwurdzeniowy procesor w połączeniu z 1 GB pamięci RAM. Jeżeli zaś chodzi o cenę, to będzie zdecydowanie wyższa i wyniesie 1399 złotych. Są tu jacyś chętni?

Źródło: PocketBook

