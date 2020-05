Poco F2 Pro to smartfon, który pod względem wydajności nie tylko dorównuje, ale nawet przewyższa topowe modele dostępne na rynku. Mimo tego jest od nich zauważalnie tańszy. Szykuje się kolejny sprzedażowy hit?

Poco F2 Pro to przede wszystkim wydajność

Zapewne niektórzy z Was pamiętają cieszącego się bardzo dużą popularnością Pocophone F1. Jakiś czas temu zdecydowano, że Poco nie będzie linią smartfonów Xiaomi, ale nową marką. Nieco później zadebiutował Poco X2, ale przeszedł bez większego echa. Z Poco F2 Pro powinno być inaczej. Oferuje bowiem wiele, za niewiele (przynajmniej patrząc na ceny konkurencji).

Podobnie jak Pocophone F1, w przypadku Poco F2 Pro akcentowana jest przede wszystkim wydajność. Nieprzypadkowo, ponieważ dołącza on do absolutnego topu najwydajniejszych smartfonów. Może pochwalić się ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 865 z grafiką Adreno 650, maksymalnie 8 GB RAM i szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Przy dłuższej zabawie z grami przydać powinna się technologia LiquidCool 2.0. Wedle zapewnień producenta we wnętrzu smartfona zamknięto największą komorę parową dostępną w tej chwili na rynku.

Specyfikacja Poco F2 Pro bez słabych punktów?

Android 10

wyświetlacz Super AMOLED 6,67 cala, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli), HDR10+

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

6 GB (LPDDR4X) / 8 GB (LPDDR5) pamięci RAM

kamera główna 64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix

kamera przednia 20 Mpix

128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC

dual SIM

bateria 4700 mAh, ładowanie 30W

wymiary 163.3 x 75.4 x 8.9 mm

waga 218 g

Biorąc pod uwagę ceny (które znajdziecie poniżej), specyfikacja wygląda tu naprawdę dobrze. Poza omówioną wydajnością na uwagę zasługuje wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED. Cechuje się kontrastem 5000000:1 i jasnością na poziomie 500 nitów (typ) / 800 nitów (HBM). Można liczyć też na obsługę HDR10+.

W obudowie zamknięta została również solidna bateria 4700 mAh oraz aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Pozwoli on zarejestrować wideo w rozdzielczości 8K (24fps) i 4K (60fps). Tryb Pro można będzie wykorzystać zarówno dla zdjęć, jak i wideo. Da on kontrolę nad wybranymi parametrami, chociażby ostrością i ekspozycją.

Design Poco F2 Pro może się podobać

Poza samymi parametrami wyświetlacza podkreślić trzeba jeszcze jedną kwestię. To brak wcięcia na frontowy aparat. Osadzono go w wysuwanym module.

Nie tylko front, ale również tylny panel pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5.

Ceny Poco F2 Pro wyglądają naprawdę kusząco

Poco F2 Pro trafia do sprzedaży w kolorach niebieskim (Neon Blue), fioletowym (Electric Purple), szarym (Cyber Grey) i białym (Phantom White). Obecnie smartfon dostępny jest w sklepach Gearbest oraz AliExpress, ale dostępność wkrótce zostanie poszerzona. Wiele osób może być z tego zadowolonych, bo biorąc pod uwagę specyfikację, ceny wglądają naprawdę kusząco.

6 GB RAM + 128 GB - 499 euro

8 GB RAM + 256 GB - 599 euro

Poco F2 Pro trafi również do oficjalnej polskiej dystrybucji, ale na szczegóły z tym związane musimy poczekać. Co o nim sądzicie?

Źródło: @POCOGlobal

