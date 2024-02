Podmorskie kable ostrzegą przed tsunami. Nietypowe sensory

Naukowcy z brytyjskiego National Physical Laboratory opracowali technikę, dzięki której podmorskie kable mogą zostać przekształcone w sieć czujników środowiskowych. Mają one być w stanie ostrzegać przed nadchodzącymi trzęsieniami ziemi.

Efekty pracy naukowców z National Physical Laboratory opublikowano w magazynie Science. Mogą one znacząco wpłynąć na sposób, w jaki monitorujemy zdarzenia sejsmiczne na Ziemi, dzięki pozyskiwaniu w czasie rzeczywistym dokładnych danych z dna morskiego.

Dna oceaniczne nie są aktualnie dokładnie monitorowane, ze względu na trudności w realizacji tego monitoringu. Sama instalacja sensorów jest już wymagającym i kosztownym przedsięwzięciem. Do tego dochodzą trudności i koszty związane np. z serwisem i konserwacją tego rodzaju urządzeń. Ze względu na brak monitoringu cierpimy z powodu luki w danych geofizycznych, które ograniczają naszą wiedzę o zachowaniu Ziemi.

Jak czytamy w serwisie techradar.com, naukowcy z NPL opracowali metodę, dzięki której kable da się przekształcić w szereg czujników, odczytujących dane na temat ruchów Ziemi. Badacze przetestowali opracowaną technikę na podwodnym łączu światłowodowym o długości ponad 5,8 tys. km między Wielką Brytanią a Kanadą. Każde przęsło światłowodu między kolejnymi wzmacniaczami, czyli co ok. 90 km, pełniło funkcję czujnika w połączeniu ze źródłem laserowym.

Przełomowe badania pomogą wykrywać tsunami

Badania prowadzone przez Brytyjczyków mogą ułatwić monitorowanie rozległych obszarów dna oceanicznego. Możliwość wczesnego wykrywania tsunami może zapewnić dodatkowy czas na wysłanie ostrzeżenia, co z kolei może przełożyć się na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Zespół badawczy chce przetestować swoją metodę na wielu kablach podmorskich, w tym na obszarach aktywnych sejsmicznie, takich jak Ocean Spokojny.

W rozmowie z redakcją techradar.com Giuseppe Mara, główny naukowiec NPL powiedział, że kable podmorskie mogą posłużyć do wykonania triangulacji. Kable wykorzystywane do pomiarów, mogą jednocześnie służyć do przesyłania pozyskiwanych w pomiarach danych. Dokonywanie pomiarów nie wymaga żadnych zmian w infrastrukturze kablowej, a jedynie odczytywania danych, które są przez nie transportowane, korzystając z kanałów już ułożonego światłowodu.