Z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że średnia wartość zadłużenia konsumentów wobec firm telekomunikacyjnych wynosi 3 tys. zł. Najwięcej długów z tytułu nieopłaconych rachunków za internet i telefon mają osoby w wieku od 36 do 45 lat.

Raport KRD pokazuje, że łączne zadłużenie konsumentów wobec firm telekomunikacyjnych wynosi 571 mln zł, co stanowi 60 proc. wszystkich zobowiązań. Średnio na jednego dłużnika przypada kwota 3 tys. zł. Mężczyźni stanowią 57 proc. wszystkich dłużników, a ich łączne zadłużenie wynosi 58 proc. całkowitej sumy długów, co przekłada się na prawie 333 mln zł. Najwięcej nieopłaconych rachunków za internet i telefon mają osoby w wieku 36-45 lat (51 tys. osób) oraz 26-35 lat (46 tys. osób).

W rejestrze KRD znajduje się 232 tys. dłużników firm telekomunikacyjnych. Od 2020 roku firmy telekomunikacyjne pobrały prawie 11 mln raportów o konsumentach i firmach z bazy dłużników. Sprawdź ile kosztuje internet w Polsce.

Jak Polacy płacą rachunki?

Adam Łącki, prezes Zarządu KRD, odnosi się do badania "Jak Polacy płacą rachunki", które zostało zlecone przez KRD pod koniec 2023 roku. Z jego wyników wynika, że niemal co czwarty Polak w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się nie opłacić rachunku w terminie. "47 proc. z nich spóźniło się z opłatą za media. Co dziesiąty nie opłacił rachunku w ogóle, a 30 procent przypadków dotyczyło rachunków za internet i telefon. W rankingu priorytetów płatności, opłaty za telefon zajęły 12. miejsce, a za internet 15. wśród 23 możliwych. Zatem dla wielu Polaków rozliczanie się z operatorami telekomunikacyjnymi nie jest sprawą najważniejszą" - ocenił Łącki.

Kto nie płaci rachunków z internet i telefon?

Raport wskazuje również, że najwięcej długów mają mieszkańcy średnich i dużych miast (powyżej 20 tys. mieszkańców), bo 409 mln zł, natomiast mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości są winni ponad 162 mln zł. Najwięcej dłużników znajduje się w województwach: śląskim (27,2 tys. osób), mazowieckim (22,3 tys.) i dolnośląskim (20 tys.).

Przedsiębiorcy stanowią 17 proc. wszystkich dłużników, co daje 38 tys. firm. Łączna kwota ich zaległości wynosi 376,4 mln zł. Ponad połowa z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, które mają do spłaty 142,5 mln zł długu. Najwięcej zadłużonych firm działa w województwach: mazowieckim (8645), śląskim (4473) i dolnośląskim (3371). Najbardziej zadłużone branże to handel, budownictwo oraz transport.

źródło: PAP