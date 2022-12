Bez internetu można żyć, ale nie chce tego ponad 90% mieszkańców naszego kraju. Ile kosztuje nas bycie online, czyli ile trzeba zapłacić za internet w Polsce?

Dostęp do internetu jest w stanie załatwić sobie każdy mieszkaniec Polski i wykorzystuje tę możliwość ponad 90% ludzi.Nie oznacza to, że wszyscy mamy dostęp do szybkiego internetu szerokopasmowego. Nawet zasięg internetu mobilnego nie obejmuje całej powierzchni naszego kraju. Istnieje jednak internet satelitarny, sieć kablowa, a końcu świata potrafi działać sygnał radiowy. Z jakiego internetu korzystamy najczęściej i ile kosztuje internet w Polsce?

Jakiego internetu używamy w Polsce?

Największy zasięg ma w Polsce internet mobilny i korzysta z niego 51% internatów. Najintensywniej używamy sieci 4G, ale router LTE to zazwyczaj rozwiązanie dodatkowe. Jako jedyne źródło internetu przydaje się on przede wszystkim w miejscach, gdzie nie mamy lepszej alternatywy.

Szybki internet mobilny realnie dostępny jest tylko w zasięgu sieci 4G i 5G. Odpowiednich nadajników wciąż przybywa, ale istotna jest też jakość sygnału. Na drodze od nadajnika do użytkownika internet mobilny przesyłany jest radiowo. Zakłócić go więc mogą czynniki atmosferyczne, topograficzne, a nawet elementy konstrukcyjne budynków. Do tego wszystkiego internet mobilny to limity danych i swobodne korzystanie z niego może nie być tanie.

Takich wad nie ma internet stacjonarny i to on jest najpopularniejszym sposobem na dostęp do sieci. Według raportu UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w 2021 roku z łączy stacjonarnych korzystało 59,8% gospodarstw domowych. Nie są to też byle jakie jakie łącza. 66,% procent użytkowników internetu stacjonarnego ma dostęp do usługi o przepływności minimum 100 Mb/s.

Raportu za 2022 rok jeszcze nie ma, ale spodziewać się w nim należy dużych zmian. Przede wszystkim dlatego, że zwiększa się ilość łączy o przepływności minimum 1 Gb/s. Takich możliwości nie dostarcza infrastruktura telewizji kablowych, z której w 2021 roku korzystało najwięcej, bo 33,8% użytkowników internetu stacjonarnego. Coraz większa dostępność szybkiego i taniego internetu to efekt rozrastania się sieci światłowodowej i rok 2022 zapowiada się na moment, w którym zdetronizuje ona technologię kablową w rankingu popularności.

Struktura użytkowników internetu stacjonarnego ze względu na wykorzystywaną technologię dostępową. Źródło: Raport o Stanie Rynku Telekomunikacyjnego za rok 2021. Urząd Komunikacji Elektronicznej

Od czego zależy cena internetu stacjonarnego?

Internet stacjonarny to taki, o który przywiązany jest do miejsca, ponieważ jego dostarczenie wymaga kabli. Mogą być to szybkie przewody światłowodowe, kable koncentryczne, ale także nieśmiertelne sieci WLAN i LAN. Z punktu widzenia użytkownika technologia jest istotna, ponieważ decyduje o jakości dostępnego mu połączenia z internetem. Dostawcy robią jednak wiele, żeby nie miała ona wpływu na cenę internetu i uzależniają ją od prędkości łącza stacjonarnego.

Jak ocenić prędkość internetu?

Cena czyni cuda, ale internet musi być szybki. Zbyt wolne lub awaryjne łącze jest w stanie sparaliżować nam życie i jako takie nie jest warte złamanego grosza. Z drugiej strony dostawcy internetu w swoich ofertach lubują się w magii cyfr, które niekoniecznie są istotne. Zabierając się za ocenę oferty internetu, należy upewnić się o następujące cechy interesującego nas łącza:

Co odpowiada za prędkość internetu? Internet symetryczny Internet stacjonarny z łączem symetrycznym to taki, którego prędkość pobierania (download) jest na tym samym poziomie, co prędkość wysyłania (upload). Oferty internetu symetrycznego są bardzo czytelne, ponieważ eksponowana jest ich maksymalna prędkość. Internet asymetryczny Internet stacjonarny z łączem symetrycznym to taki, którego prędkość pobierania (download) jest wielokrotnie wyższa, niż wysyłania (upload). W ofercie eksponowana jest tylko maksymalna prędkość pobierania. O prędkości wysyłania dowiemy się, przeglądają szczegóły oferty lub regulamin świadczenia usługi. Co to jest download? Download to szybkość pobierania danych. Od niej zależy szybkość wczytywania się stron internetowych, płynność odtwarzania streamingu, odczytywanie poczty. Wysoki download odpowiada też za bezproblemowe odtwarzanie Tik Toka, przerzucanie postów na Instagramie oraz słuchanie muzyki online. Co to jest upload? To często ignorowana cecha łącza internetowego, która oznacza prędkość wysyłania danych. Tymczasem decyduje ona o płynnym działaniu wideoczatów, połączeń głosowych w komunikatorach internetowych oraz wysyłania plików. Nie ma większego znaczenia dla ładowania niewielkich załączników do maili, ale wysoki upload pozwoli szybciej przesłać duże partie danych do chmury. Istotny jest dla graczy, którzy streamują.

Coraz większe wykorzystywanie multimediów online powoduje, że łącze o prędkości download na poziomie 300 Mb/s i upload rzędu 20 Mb/s jest odczuwalnie mniej efektywnym, niż internet 150 Mb/s, którego wartość pobierania sięga 30 Mb/s. Nie zawsze warto inwestować w łącza symetryczne, ale na prędkość wysyłania należy zwracać uwagę. Jej niska wartość utrudnia korzystanie z wielu aplikacji, wysyłanie plików wideo, graficznych oraz audio.

Dlaczego internet nie jest tak szybki, jak go sprzedają?

Prędkość internetu stacjonarnego nie jest wartością stałą i jest to konik, na którym jadą wszyscy dostawcy tej usługi. W ofertach zawsze eksponowane są maksymalne możliwości łącza, zazwyczaj prędkość pobierania danych (download). Nie powinniśmy więc oczekiwać, że „ internet 300 Mb/s” będzie osiągał taką wartość w teście prędkości. Sprytne nazwanie usługi „internet do 300 Mb/s” nie oznacza jednak, że decydujemy się na internet z dowolnym standardem. Dostawca ma pod tym względem dużo swobody, ale musi w umowie zadeklarować prędkości:

maksymalną: jest to prędkość realnie możliwa do osiągnięcia przez wybraną usługę

minimalną: prędkość poniżej której usługa przestaje być prawidłowo świadczona

zwykle dostępną: prędkość, która musi być osiągalna przez większość czasu.

Dla ofert dotyczących łącza asymetrycznego użytkownik musi być też poinformowany o prędkościach wysyłania we wszystkich trzech wariantach. To, jakiej usługi możemy się spodziewać, wyznaczają wartości wskazywane jako prędkość zwykle dostępna (oczekiwana).

Ile kosztuje internet stacjonarny?

Internet stacjonarny jest oferowany przez dziesiątki dostawców. Jest jednak tylko kilku, którzy docierają do znaczącej ilości odbiorców.

Najwięksi dostawcy internetu stacjonarnego w Polsce według raportu UKE za 2021 rok: Udział dostawców w ryku internetu stacjonarnego w Polsce. Źródło: Raport o Stanie Rynku Telekomunikacyjnego za rok 2021. Urząd Komunikacji Elektronicznej Orange

UPC

Grupa Vectra

Netia

Inea

Toya Oprócz nich istotnymi dostawcami są też operatorzy komórkowi. Play, T-Mobile oraz Plus oferują internet stacjonarny świadczony za pośrednictwem światłowodu.

Ile kosztuje internet od Orange?

W ofercie Orange dostępny jest internet stacjonarny, dotarczany za pośrednictwem światłowodu oraz tradycyjny, kablowy. Niezależnie od technologii, mamy do wyboru łącza asymetryczne, ale o diametralnie różnych parametrach.

Stacjonarny internet kablowy

Internet do 10 Mb/s:

download maksymalnie 10 Mb/s, minimalnie 0,9 Mb/s

upload maksymalnie 1 Mb/s, minimalnie 0,14 Mb/s

prędkość zwykle dostępna to 65 % wartości maksymalnych, ale w skali doby 60% wartości maksymalnych

w skali doby prędkości maksymalne są gwarantowane przez 5% czasu

cena 69.98 zł miesięcznie

Internet do 20 Mb/s:

download maksymalnie 20 Mb/s, minimalnie 10 Mb/s

upload maksymalnie 1 Mb/s, minimalnie 0,5 Mb/s

prędkość zwykle dostępna to 65 % wartości maksymalnych, ale w skali doby może wynosić 60% wartości maksymalnych

w skali doby prędkości maksymalne są gwarantowane przez 5% czasu

cena 69.98 zł miesięcznie

Internet do 80 Mb/s:

download maksymalnie 80 Mb/s, minimalnie 20 Mb/s

upload maksymalnie 8 Mb/s, minimalnie 0,9 Mb/s

prędkość zwykle dostępna to 65 % wartości maksymalnych, ale w skali doby 60% wartości maksymalnych

w skali doby prędkości maksymalne są gwarantowane przez 5% czasu

cena 69,98 zł miesięcznie

Stacjonarny internet światłowodowy

Internet do 300 Mb/s:

download maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 100 Mb/s

upload maksymalnie 50 Mb/s, minimalnie 10 Mb/s

prędkość zwykle dostępna to 90 % wartości maksymalnych, ale w skali doby należy oczekiwać 70%

w skali doby prędkości maksymalne są gwarantowane przez 50% czasu

cena 69,99 miesięcznie

Internet do 600 Mb/s:

download maksymalnie 600 Mb/s, minimalnie 150 Mb/s

upload maksymalnie 100 Mb/s, minimalnie 15 Mb/s

prędkość zwykle dostępna to 90 % wartości maksymalnych, ale w skali doby należy oczekiwać 70%

w skali doby prędkości maksymalne są gwarantowane przez 50% czasu

cena: 79,99 miesięcznie

Internet do 1 Gb/s:

download maksymalnie 1 Gb/s, minimalnie 200 Mb/s

upload maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 20 Mb/s

prędkość zwykle dostępna to 90 % wartości maksymalnych, ale w skali doby należy oczekiwać 70%

w skali doby prędkości maksymalne są gwarantowane przez 50% czasu

cena: 99,99 miesięcznie

Nie wszystkie opcje są dostępne w każdej lokalizacji obsługiwanej przez Orange, a cena internetu kablowego może być inna w miejscu, w którym nie ma światłowodu. Jest to charakterystyczne dla każdego z większych operatorów. Oferta internetu kablowego jest w cenie najniższej opcji internetu światłowodowego, ponieważ Orange stara się unikać jego instalacji, jeśli obydwie technologie są dostępne.

Podane cenniki mogą być niższe, jeśli interesuje nas umowa z 24 – miesięcznym zobowiązaniem. Niestety, w żadnej z opcji nie unikniemy dodatkowych opłat z tytułu modemu. Orange liczy sobie za jego użytkowanie nawet 15 zł miesięcznie i nie jest to opcja, z której można zrezygnować. Tymczasem Funbox 6 nie mają w sobie nic specjalnego. Pełnią funkcję routera WiFi o bardzo przeciętnych możliwościach.

Ile kosztuje internet od UPC?

W ofercie internetu stacjonarnego od UPC dostępne są łącza asymetryczne z następującymi możliwościami:

Internet 300 Mb/s:

download maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 120 Mb/s, zazwyczaj dostępne 210 Mb/s

upload maksymalnie 25 Mb/s, minimalnie 10 Mb/s, zazwyczaj dostępne 17,5 Mb/s

cena 60 zł miesięcznie

Internet 600 Mb/s:

download maksymalnie 600 Mb/s, minimalnie: 240 Mb/s, zazwyczaj dostępne: 421 Mb/s

upload maksymalnie 30 Mb/s, minimalnie: 12 Mb/s, zazwyczaj dostępne: 21 Mb/s

cena 70 zł miesięcznie

Internet 1 Gb/s:

download maksymalnie 940 Mb/s, minimalnie: 376 Mb/s, zazwyczaj dostępne: 658 Mb/s

upload maksymalnie 40 Mb/s, minimalnie: 16 Mb/s, zazwyczaj dostępne: 28 Mb/s

cena 90 zł miesięcznie

Odrobinę tańsze są oferty z 12 – miesięcznym zobowiązaniem lub w pakiecie telewizją. UPC ma też w sprzedaży internet o niższych parametrach, dostarczany kablowo. Jego ceny są określane tak samo jak w ofercie Orange: jeśli dotyczą miejsca, w którym światłowód jest dostępny, to nie opłaca się ich wybierać. W ofercie UPC znajdziemy także łącze symetryczne, ale jest tak niszowe, że konsultanci operatora nie są w stanie podać parametrów tej usługi, ani wskazać dokumentów, które je określają.

Plusem internetu od UPC są urządzenia końcowe.Zamawiając internet o wysokich prędkościach możemy liczyć na bardzo przyzwoity modem z routerem. Aktualnie UPC instaluje urządzenia z funkcją inteligentnego WiFi. W zależności od potrzeb przełącza się ono pomiędzy częstotliwościami 2,4 Hz i 5 Hz, a ma to wpływ na jakość sygnału.

UPC ma duży zasięg i etykietkę dostawcy, który w wielu miejscach dostarcza najszybszy internet. To się jednak zmieniło i jego aktualnej oferty na internet światłowodowy warto unikać. UPC bardzo bowiem oszczędza na prędkościach wysyłania. Niewielka gradacja wartości download powoduje, że internet 300 Mb/s jest bardziej opłacalny, niż 600 Mb/s, a internet 1Gb/s w ogóle nie ma sensu. Niemal 100 zł miesięcznie za usługę, która może działać z prędkością poniżej 28 Mb/s jest jakimś nieporozumieniem. Szczególnie, że ta opcja jest dostępna tylko w miejscach z dobrej jakości infrastrukturą, gdzie odbiorcy mają wielu dostawców do wyboru.

Ile kosztuje internet od Vectry?

Grupa Vectra (także dawne Multimedia Polska) oferuje internet stacjonarny w ofertach bardzo podobnych do UPC:

Internet 300 Mb/s:

download maksymalnie 300 Gb/s, minimalnie 150 Mb/s, zazwyczaj dostępne 225 Mb/s

upload maksymalnie 40 Mb/s, minimalnie 20 Mb/s, zazwyczaj dostępne 30 Mb/s

cena 59,99 zł miesięcznie

Internet 600 Mb/s

download maksymalnie 600 Gb/s, minimalnie 240 Mb/s, zazwyczaj dostępne 450 Mb/s

upload maksymalnie 60 Mb/s, minimalnie 24 Mb/s, zazwyczaj dostępne 45 Mb/s

cena 69,99 zł miesięcznie

Internet 1,2 Gb/s

download maksymalnie 1.2 Gb/s, minimalnie 480 Mb/s, zazwyczaj dostępne 900 Mb/s

upload maksymalnie 90 Mb/s, minimalnie 36 Mb/s, zazwyczaj dostępne 67,5 Mb/s

cena 99,99 zł miesięcznie

Vectra może też zaproponować nam niższy pakiet internetu kablowego. Na cenę abonamentu korzystny wpływ ma umowa z rocznym zobowiązaniem oraz oferty połączone z telewizją.

Parametry internetu światłowodowego od Vectry nie są przekonujące, głównie ze względu na niską prędkość pobierania. Internet 1,2 Gb/s jest wolniejszym łączem, niż 1Gb/s od Orange oraz Netii. W porównaniu z konkurencją na uwagę zasługuje tylko internet 300 Mb/s. Plusem internetu od Vectry może być modem, szczególnie instalowany dla internetu 600 Mb/s oraz 1,2 G/s. Dysponuje on inteligentnym WiFi oraz dodatkowym wzmacniaczem sygnału WiFi. Niestety, nie udało mi się potwierdzić modelu tego urządzenia i jeśli ktoś miał je w rękach, pomocny byłby komentarz z opinią na jego temat.

Usługi Vectry trudno też polecać ze względu na żenujący poziom obsługi klienta. Jest tak źle, że dział sprzedaży nie jest w stanie udzielić jednoznacznej informacji na temat prędkości oferowanego internetu. A to jest poprzeczka poziomu kompetencji, którą w różnym stylu, ale przeskakiwali wszyscy dostawcy.

Ile kosztuje internet od Netii?

Netia ma mniejszy udział w rynku internetu stacjonarnego, ale jej zasięg rośnie, a oferta internetu ze światłowodu jest lepsza, niż bardziej spasionych konkurentów:

Internet 300 Mb/s:

download maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 60 Mb/s, zazwyczaj dostępne 210 Mb/s

upload maksymalnie 50 Mb/s, minimalnie 8 Mb/s, zazwyczaj dostępne 35 Mb/s

cena 60 zł miesięcznie

Internet 600 Mb/s:

download maksymalnie 600 Mb/s, minimalnie 120 Mb/s, zazwyczaj dostępne 420 Mb/s

upload maksymalnie 100 Mb/s, minimalnie 12 Mb/s, zazwyczaj dostępne 70 Mb/s

cena 70 zł miesięcznie

Internet 1 Gb/s:

download maksymalnie 1 Gb/s, minimalnie 180 Mb/s, zazwyczaj dostępne 640 Mb/s

upload maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 60 Mb/s, zazwyczaj dostępne 210 Mb/s

cena 80 zł miesięcznie

Podane ceny obniża 24 – miesięczne zobowiązanie. Za internet taniej też zapłacimy korzystając z pakietu telewizyjnego lub fundując sobie dostęp do Disney+.

Oferta Netii dotyczy internetu światłowodowego, który jest dostarczy dzięki własnej infrastrukturze oraz łączom dzierżawionym od Orange. Istnieją też lokalizacje, w których Netia świadczy usługę ograniczoną do internetu kablowego z innymi parametrami. Trochę szkoda, że Netia nie proponuje internetu symetrycznego, ale asymetryczny pakiet 1 GB/s oznacza prędkość wysyłania rzędu 210 Mb/s i nie może on spadać poniżej 60 Mb/s. Podobne parametry Orange oferuje w wyższej cenie, a UPC porównywalnej propozycji w ogóle nie ma.

Ile kosztuje internet od Inea?

Inea jako jedyny istotny dostawca internetu stacjonarnego oferuje łącza symetryczne. Dzięki temu statystycznie może się pochwalić najszybszym internetem w Polsce.

Dostępne są następujące warianty:

internet symetryczny 300 Mb/s:

prędkość maksymalna: 300 Mb/s

prędkość zazwyczaj dostępna: 210 Mb/s

prędkość minimalna: 10 Mb/s

cena: około 70 zł miesięcznie

Internet symetryczny 600 Mb/s:

prędkość maksymalna: 600 Mb/s

prędkość zazwyczaj dostępna: 420 Mb/s

prędkość minimalna: 180 Mb/s

cena: około 100 zł miesięcznie

Internet symetryczny 1Gb/s:

prędkość maksymalna: 1 Gb/s

prędkość zazwyczaj dostępna: 700 Mb/s

prędkość minimalna:300 Mb/s

cena: około 110 zł miesięcznie

Ceny internetu od Inea nie należą do niskich, ponieważ przekrczają magiczną granicę 100 zł miesięcznie, a abonament za 50 zł nie istnieje. Niewiele też zmieniają umowy na czas określony i łączenie usługi z telewizją. Na dodatek nie zawsze dostępna jest też ich wygodna konfiguracja. Na przykład w Poznaniu aktualnie nie zamówimy usługi internetu 600 Mb/s.

Pomimo dyskusyjnie wysokich cenników, to znalezienie się w zasięgu sieci Inea może być dla internauty istnym Eldorado. Wystarczy, że jest to miejsce, w którym istnieje konkurencja. To jest propozycja internetu symetrycznego od małej kablówki, która chce przetrwać na obszarze, w którym Inea świadczy swoje usługi:

Oferta internetu symetryczynego o prędkości maksymalnej 900 Mb/s od Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Jest to usługa dostępna na niewielkim obszarze z zasięgu sieci Inea

Dla zapłakanych ze wzruszenia niewolników internetu asymetrycznego jest też nadzieja na podobne okazje. Od lipca br. Inea zaczęła wykorzystywać światłowód od Orange. Ma więc dużo większy zasięg i jeśli nie zmodyfikuje swojej oferty, może zmusić konkurencję do myślenia o porzuceniu maniakalnego ograniczania prędkości wysyłania.

Ile kosztuje intenet od Toya?

Toya to dostawca internetu, którego usługi dostępne są w Łodzi i okolicach. Z jego zasięgu mogą też korzystać wybrani mieszkańcy Przemyśla, Mysłowic, Pisza i Krakowa. Niby niewiele, ale ilość użytkowników plasuje tego dostawcę wśród najpotężniejszych graczy w Polsce.

Standardowa oferta internetu stacjonarnego od Toya to cztery opcje do wyboru:

Internet 100:

download maksymalnie 100 Mb/s, minimalnie 50 Mb/s , zazwyczaj dostępne 80 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 80 Mb/s upload maksymalnie 20 Mb/s, minimalnie 10 Mb/s , zazwyczaj dostępne 16 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 16 Mb/s cena 52,90 zł miesięcznie

Internet 300:

download maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 150 Mb/s , zazwyczaj dostępne 240 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 240 Mb/s upload maksymalnie 30 Mb/s, minimalnie 15 Mb/s , zazwyczaj dostępne 24 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 24 Mb/s cena 62,90 zł miesięcznie

Internet 500:

download max. 500 Mb/s, minimalnie 250 Mb/s , zazwyczaj dostępne 400 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 400 Mb/s upload max. 50 Mb/s, minimalnie 25 Mb/s , zazwyczaj dostępne 40 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 40 Mb/s cena 72,90 zł miesięcznie

Internet 1000:

download max. 940 Mb/s, minimalnie 470 Mb/s , zazwyczaj dostępne 752 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 752 Mb/s upload max. 60 Mb/s, minimalnie 30 Mb/s , zazwyczaj dostępne 48 Mb/s

, zazwyczaj dostępne 48 Mb/s cena 82,90 zł miesięcznie

Toya ma też dodatkową ofertę dla firm, w której znajdziemy łącze symetryczne 600 Mb/s oraz 1GB/s, ale nie jest ona powszechnie dostępna.

Internet stacjonarny dostarczany przez Toya mógłby mieć wyższą wartość pobierania, ale nie do pogardzenia są prędkości minimalne. Internet, który działa o 50% wolniej, niż przewiduje oferta, przestaje być prawidłowo dostarczoną usługą.Takimi obietnicami szafują tylko pewni swoich możliwości dostawcy.

Minusem internetu od Toya jest ograniczony zasięg. Nie jest to mała, pluszowa, kablówka z osiedla, ale trudno porównywać jej ofertę z ogólnopolskimi konkurentami, Gwarancje prędkości internetu, jakie daje Toya są wyjątkowe, ale skorzystać z nich mogą tylko ci odbiorcy, którzy z internetu chcąc korzystać w odpowiednim miejscu.

Ile kosztuje internet stacjonarny od Play?

Pomimo tego, że Play i UPC łączą te same pieniądze, to dostawcy ci są konkurencją. Play także świadczy internet stacjonarny, dostarczany za pośrednictwem światłowodu i dostępny w następujących wariantach do wyboru:

internet 300 Mb/s

download: maksymalna 300 Mb/s, zazwyczaj dostępna 225 Mb/s, minimalna 90 Mb/s

upload: maksymalna 40 Mb/s, zazwyczaj dostępna 30 Mb/s, minimalna 12 Mb/s

cena 60 zł miesięcznie

internet 600 Mb/s

download: maksymalna 600 Mb/s, zazwyczaj dostępna 420 Mb/s, minimalna 180 Mb/s

upload: maksymalna 60 Mb/s, zazwyczaj dostępna 27 Mb/s, minimalna 18 Mb/s

cena 70 zł miesięcznie

internet 1 Gb/s

download: maksymalna 1 Gb/s, zazwyczaj dostępna 700 Mb/s, minimalna 300 Mb/s

upload: maksymalna 100 Mb/s, zazwyczaj dostępna 70 Mb/s, minimalna 30 Mb/s

cena 90 zł miesięcznie

Play ma też ofertę internetu 150 Mb/s, która dotyczy łącza z maksymalną prędkością pobierania do 150 Mb/s i wysyłania 20 Mb/s. Została ona pominięta, ponieważ jest dostępna tylko w czasowych promocjach z dodatkowymi usługami.

Play na ma lepszą ofertę, niż UPC, ponieważ proponuje wyższe prędkości wysyłania. Ceny są takie same, a w rocznych promocjach nawet niższe. Jest to nietypowe, ponieważ Play dostarcza swoją usługę w ramach infrastruktury UPC. Pytanie co ostatecznie jest w umowie, ponieważ konsultantom Play trzeba było informacje o prędkościach internetu wydzierać z gardła i regulaminów, których nie byli pewni.

Ile kosztuje internet stacjonarny od T-Mobile?

Wśród operatorów mobilnych najciekawszą ofertę internetu stacjonarnego ma T-Mobile. Jest to usługa dostarczana za pośrednictwem światłowodu dzierżawionego od Orange, Inea oraz Nexery. Jej ceny wahają się od 40 do 90 zł miesięcznie i zależą od wybranej prędkości łącza, ale także od statusu użytkownika.

Warianty internetu od T-Mobile

Internet Światłowód do 300 Mb/s

download: maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 100 Mb/s, zazwyczaj dostępne 250 Mb/s

upload: maksymalnie 50 Mb/s, minimalnie 10 Mb/s, zazwyczaj dostępne 45 Mb/s

Internet Światłowód do 600 Mb/s:

download: maksymalnie 600 Mb/s, minimalnie 150 Mb/s, zazwyczaj dostępne 500 Mb/s

upload: maksymalnie 100 Mb/s, minimalnie 15 Mb/s, zazwyczaj dostępne 90 Mb/s

Internet Światłowód do 900 Mb/s:

download: maksymalnie 900 Mb/s, minimalnie 150 Mb/s, zazwyczaj dostępne 800 Mb/s

upload: maksymalnie 300 Mb/s, minimalnie 60 Mb/s, zazwyczaj dostępne 250 Mb/s

Nie jest to może zawrotna propozycja, na dodatek T-Mobile oferuje internet stacjonarny tylko z 24 – miesięcznym zobowiązaniem. Korzystającym już z innych usług tego operatora, internet stacjonarny, może się bardzo opłacać. Mają oni do wyboru usługę z niższymi gwarancjami prędkości, niż na przykład od Orange, ale taniej.

Ile kosztuje internet stacjonarny Plusa?

Internet stacjonarny od Plusa jest świadczony na łączach dzierżawionych od Netii. We wszystkich konfiguracjach oferowanych odbiorcom indywidualnym jest to internet asymetryczny, którego wartości pobierania są takie sobie. Na przykład internet do 1 Gb/s działa z prędkością pobierania 640 Mb/s, a wysyłania 70 Mb/s. Jeśli jest to usługa świadczona za pośrednictwem HFC (sieć hybrydowa), musimy się spodziewać pobierania na poziomie 450 Mb/s i wysyłania 30 Mb/s.

Oferta od Plusa nie jest kiepska, ale od konkurencji dostaniemy w porówalnej cenie szybsze łącze. Dodatkowo, Plus życzy sobie 24 – miesięcznego zobowiązania, a propozycje łączenia abonamentu z innymi usługami nie obniżają znacząco cenników. Za internet do 300 Mb/s zapłacimy 50 zł, internet do 600 Mb/s kosztuje 60 zł, a internet do 1 Gb/s 70 zł. To dużo, ponieważ w ofertach promocyjnych na 24 miesiące mamy szanse znaleźć internet do 600 Mb/s za 50 zł miesięcznie.

Ile kosztuje internet mobilny?

Internet mobilny jest sprzedawany jako usługa ze zmiennym parametrem w postaci limitów danych. Uwzględniają go także popularna usługa „internet LTE/ 5G bez limitu”. W warunkach umowy operatorzy zastrzegają bowiem odpowiedni pakiet danych, po wyczerpaniu którego internet pozostaje dostępny, ale jego prędkość spada do poziomu uniemożliwiającego normalne korzystanie z usługi.

Wyjątkiem pod tym względem jest Plus. Po przekroczeniu limitu danych oferowany przez tego operatora internet LTE / 5G może pozostawać dostępny bez strat prędkości. Warunkiem jest korzystanie z zasięgu nadajników Polkomtela. W ten sposób Plus ma bezkonkurencyjną ofertę, ale nie dla wszystkich. Przy odpowiednich warunkach w cenie 30 zł może dostarczać nam internet w sieci 5G bez istotnych limitów danych i z prędkością pobierania na poziomie 300 Mb/s.

Tej możliwości nie należy ignorować, jeśli internet mobilny ma być internetem domowym, ponieważ oszczędne wykorzystywanie danych jest możliwe tylko, jeśl mamy alternatywny dostęp do sieci. Bez niego 3 – 4 osobowa rodzina, której członkom zdarza się

pracować lub uczyć zdalnie,

korzystać ze streamingu,

grać w gry online,

bez wysiłku zużyje miesięcznie około 500 GB danych.

Biorąc pod uwagę oferty Orange, Play, Plusa i T-Mobile, na internet mobilny z takim transferem musimy wydać około 100 zł miesięcznie.

Wyższe pakiety nie zawsze są dostępne, ale rekompensuje to możliwość jednorazowego zakupu dodatkowych danych. Jest to przydatne rozwiązanie, ponieważ internet LTE / 5G z limitem rzędu 1 TB, kosztuje około 150 zł miesięcznie. Taka oferta jest droga, jeśli brakuje nam danych nieregularnie lub potrzebujemy nie więcej, niż 750 GB w miesiącu.

Jak zdobyć tani internet?

W Polsce mamy tani internet. Średnio płacimy za niego 9,69 euro miesięcznie, podczas gdy przeciętny Europejczyk musi wydać 26,62 euro miesięcznie. Nie ma się jednak z czego cieszyć, ponieważ zdobycie 10 euro kosztuje nas więcej wysiłku, niż mieszkańca Szwajcarii, Niemiec czy Danii.

Istotną kwestią jest także niższa niż średnia europejska dostępności internetu oraz jakość tej usługi. W najgorszej sytuacji są mieszkańcy terenów niezurbanizowanych, gdzie nie ma gęstej infrastruktury. Często brakuje światłowodów i można się zastanawiać kto złośliwie zaplanował niekorzystną lokalizację nadajnika sieci mobilnej. W takiej sytuacji wybranie dostawcy na podstawie ceny jest mocno ograniczone, ponieważ nawet wybierając internet do telefonu, istotne staje się czy działa on w zadowalający sposób.

W miastach podobnych problemów jest zdecydowanie mniej, ale szybki i tani internet nie jest oczywistością. Na przykład jedną z licznych zalet technologii światłowodowej jest większa przepustowość. Dla użytkownika powinno to oznaczać dostępność usługi o wysokiej prędkości i działającej z możliwościami łącza symetrycznego.

Tak nie jest, ponieważ nawet w dużym bloku mieszkalnym istotna pozostaje infrastruktura budynkowa. Nią operatorzy także się wymieniają, podobnie jak bazowym światłowodem, ale nie zawsze dzieje się to demokratycznie i bez wojny. Tymczasem łącze światłowodowe może być nam świadczone w ramach sieci hybrydowej (użytkownik jest połączony ze światłowodem kablami koncentrycznymi) o różnej jakości. Jeśli wymiana części instalacji budynkowej jest kłopotem, to dochodzi do absurdów, kiedy nasz sąsiad zza ściany ma internet o prędkości 1 Gb/s w przyzwoitej cenie, a my nie. Odpowiada za to załapanie się na tanią ofertę, ale także pozycja dostawcy w wojnie o kable.

W ten sposób tani internet może być niczym pudełko czekoladek Forresta Gumpa: nie zawsze wiesz, co ci się trafi. Na wojnach pomiędzy dostawcami można bowiem także dobrze wyjść. Im większa konkurencja, tym łatwiej jest o korzystne oferty, niezależne od technikaliów.