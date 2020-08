Ghostrunner coraz śmielej przebija się przez zdecydowanie większe dawki informacji na temat Cyberpunk 2077. I w tym przypadku zanosi się na interesującą rozgrywkę w cyberpunkowych klimatach.

Zwiastun i gameplay z Ghostrunner na Gamescom 2020

Ghostrunner był już pokazywany na materiałach pozwalających poznać główne założenia rozgrywki. Ekipa One More Level (przy pomocy 3D Realms) tworzy tytuł, który powinien spodobać się sympatykom bardzo dynamicznej zabawy. Potwierdzają to również najnowsze materiały, które opublikowano z okazji Gamescom 2020, a właściwie cyfrowych pokazów będących odpowiednikiem tegorocznej odsłony popularnych targów.

Cyberpunkowe klimaty, mnóstwo biegania, skakania i starć z przeciwnikami, podczas których można będzie korzystać z oryginalnego arsenału. Tak chyba najkrócej można przedstawiać Ghostrunner, który zapowiada się naprawdę obiecująco. Warto też zauważyć, że zwiastun obiecuje publikację kolejnych informacji bądź materiałów wideo, zaplanowano ją na 15 września.

Data premiery Ghostrunner pozostaje owiana tajemnicą

Nie ujawniono jeszcze dokładnej daty premiery Ghostrunner. Twórcy cały czas mówią jedynie o 2020 roku. Jest więc nadzieja, że plany nie ulegną zmianie i wkrótce poznamy konkretny termin.

Jeśli chodzi natomiast o platformy docelowe, Ghostrunner celuje w PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.

