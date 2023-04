Huawei Watch Ultimate to nowy i aktualnie najbardziej zaawansowany smartwatch w ofercie tego producenta. Jakość wykonania i specyfikacja imponują, ale zainteresowani muszą przygotować się na duży wydatek.

Huawei Watch Ultimate - polska cena i promocja

Design oraz specyfikacja Huawei Watch Ultimate nie są niespodzianką, ponieważ został on zaprezentowany w Chinach w zeszłym miesiącu. Szybko doczekaliśmy się premiery na naszym rynku. Huawei Watch Ultimate debiutuje w wersji Voyage (srebrnej) w cenie 4199 zł oraz w wersji Expedition (czarnej), która została wyceniona na 3299 zł.

Sytuację w oczach niektórych osób może poprawić oferta specjalna. Do 23 kwietnia smartwatch będzie oferowany w prezencie ze słuchawkami Huawei FreeBuds Pro 2 (ich rynkowa wartość to 799 zł).

Decydujący się na zakup za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta otrzymają również inny bonus - wagę Huawei Scale 3. Dodatkowo tylko w tym sklepie ma być dostępna wersja Expedition w wariancie z dodatkową, tytanową bransoletą. Tutaj cenę ustalono na 3699 zł.

Najważniejsze dane Huawei Watch Ultimate

ekran LTPO AMOLED, 1,5 cala, rozdzielczość: 466 x 466 pikseli

Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), NFC

czujniki: przyspieszenia, głębokości i temperatury, żyroskop, magnetometr, optyczny pomiar tętna, barometr

pomiary: EKG, tętna, snu, stresu, saturacji krwi, temperatury skóry

GPS

wodoodporność 10 ATM

bateria 530 mAh, do 14 dni pracy, bezprzewodowe ładowanie

wymiary 48,5 mm x 48,5 mm x 13,0 mm

Co wyróżnia Huawei Watch Ultimate?

Wedle słów przedstawicieli producenta, Huawei Watch Ultimate to najbardziej bezkompromisowy zegarek w portfolio tej chińskiej marki. Wyróżnia się materiałami, jakie wykorzystano do przygotowania konstrukcji. Chodzi o płynny metal uzupełniony nanoceramicznym bezelem i szkło szafirowe, które pokrywa tarczę. Huawei Watch Ultimate spełnia wymogi normy wodoodporności ISO 22810, pozwala na zanurzenia do głębokości aż 100 metrów.

Użytkownicy wśród preinstalowanych funkcji znajdą tu zresztą cztery różne tryby nurkowania (rekreacyjny, swobodny, techniczny i z akwalungiem). Smartwatch posiada 3 przyciski fizyczne - obrotową koronę 3D, przycisk funkcyjny i dodatkowy przycisk do wykorzystania w trybie nurkowania i ekspedycyjnym (monitorowanie najbardziej ekstremalnych aktywności, np. ultramaratonu).

Nie zabrakło takich funkcji jak pomiar pulsu, saturacji krwi czy poziomu stresu (za pomocą HUAWEI TruSeen 5.0+), a także pomiaru EKG. Smartwach został wyposażony także w GPS. Wyświetlacz wykonany w technologii LTPO AMOLED mierzy tutaj 1,5 cala.

Źródło: Huawei