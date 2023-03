Jeden z najlepszych zegarków Garmin właśnie wpadł do puli Wiosennych Okazji na polskiej stronie Amazon. Jeśli szukasz świetnego zegarka sportowego pełnego funkcji smart w cenie niższej niż zwykle - warto się pospieszyć.

Garmin Venu 2 Plus - idealne połączenie smartwatcha i zegarka sportowego

Marka Garmin jest od lat synonimem doskonałych urządzeń do monitorowania aktywności i rejestrowania treningów sportowych. Obok legendarnej serii Fenix i uwielbianych przez biegaczy zegarków spod znaku Forerunner, amerykański producent w swojej ofercie posiada co najmniej kilka znakomitych urządzeń z kategorii fitness/multisport, a Garmin Venu 2 Plus jest tutaj zdecydowanie topowym modelem.

Druga generacja Venu to doskonała fuzja smartwatcha i zegarka sportowego - więcej o różnicach pomiędzy jednym a drugim pisaliśmy w naszym rankingu najlepszych zegarków sportowych 2023. Zegarek nadaje się do większości zajęć sportowych - od biegania po jazdę na rowerze, trening siłowy czy pływanie w basenie. Venu 2 Plus oferuje jakościowy pomiar całodziennej aktywności i treningów, w tym pomiar kroków, tętna, natlenienia krwi, przebytego dystansu (z bardzo dobrym GPS), ba - ma nawet wysokościomierz baryczny. Oprócz funkcji sportowych otrzymujemy także dostęp do rozbudowanej analityki w aplikacji Garmin.

Oprócz tego - multum funkcji smart, począwszy od powiadomień z telefonu i odtwarzania muzyki z zegarka (wgranej lub z aplikacji typu Spotify) , przez kalendarz i prognozę pogody, po płatności Garmin Pay, dzięki którym możemy płacić zbliżeniowo w sklepie. Jest nawet możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych (pod warunkiem posiadania telefonu w zasięgu 10m). Mimo obecności dotykowego, bardzo efektownego i bardzo prądożernego wyświetlacza AMOLED, akceptowalny jest też czas pracy urządzenia - zegarek na jednym ładowaniu może działać nawet około tygodnia, choć oczywiście zależy to od intensywności naszego korzystania z jego możliwości.

Od premiery zegarek dostępny był w dość zaporowej kwocie około 1800-1900 złotych, przez co wiele osób decydowało się na skromniejszą wersję Venu 2 bez plusa. A trwającej właśnie akcji Wiosenne Okazje Amazon możemy nabyć zegarek w świetnej cenie 1599,09 zł .

Okazja z pewnością nie potrwa długo, stąd dla chętnych na zegarek Garmin zalecany jest pośpiech.

Oprócz Venu 2 Plus w niższej cenie możemy nabyć także inne modele, takie jak:

źródło: informacja własna, Amazon.pl