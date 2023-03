Redmi Watch 3 to propozycja dla rozglądających się za nowym smartwatchem, ale dysponujących ograniczonym budżetem. Ile dokładnie trzeba wydać i na jakie funkcje można tu liczyć?

Redmi Watch 3 debiutuje w Polsce - cena

Redmi Watch 3 dociera do Polski wraz ze smartfonami z serii Redmi Note 12. Jest nie tylko najmniejszym, ale też najtańszym gadżetem z całego grona. To propozycja dla osób celujących w tanie smartwatche do 500 zł. Redmi Watch 3 kosztuje na naszym rynku 449 zł.

Nowy smartwatch jest dostępny w dwóch kolorach obudowy: klasycznym czarnym i kości słoniowej. Zainteresowani znajdą urządzenie w oficjalnych sklepach Xiaomi (mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl) oraz w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet czy RTV Euro AGD.

Dla kogo Redmi Watch 3? Redmi Watch 3 vs Redmi Watch 2 Lite

Design Redmi Watch 3 nie powinien zaskoczyć osób, które miały do czynienia z poprzednim modelem wchodzącym w skład tej linii urządzeń. Chodzi o Redmi Watch 2 Lite, którego mieliśmy okazję testować w zeszłym roku. Producent postawił na sprawdzone przez siebie schematy, chociaż ekran jest teraz odrobinę większy. Mierzy 1,75 cala. Co jeszcze ważniejsze, to panel wykonany w technologii AMOLED, o rozdzielczości 390 x 450 pikseli. Wspomniany Redmi Watch 2 Lite cechuje się panelem TFT, w efekcie czego nowy model powinien zapewniać dużo lepszą jakość obrazu i funkcję Always-on.

Producent deklaruje przy tym, że użytkownicy będą mieli do wyboru ponad 200 wbudowanych tarcz zegarka. Boki koperty Redmi Watch 3 są metalowe, a cała konstrukcja wodoszczelna zgodnie z normą 5 ATM.

Poza prezentowaniem powiadomień z telefonu, Redmi Watch 3 przynosi także opcje dla osób aktywnych. Między innymi aż 121 trybów sportowych, w tym sześć automatycznie rozpoznawanych ćwiczeń. Zegarek umożliwia też pomiar natlenienia krwi, tętna i snu, ma również wbudowany GPS.

W porównaniu do Redmi Watch 2 Lite producent zwiększył nieco baterię, do 289 mAh. Wedle zapewnień pozwoli ona na użytkowanie Redmi Watch 3 przez nawet 12 dni (w zależności od wykorzystywanych funkcji). Zastosowany został tutaj nowszy moduł Bluetooth (5.2 LE), głośnik HD oraz mikrofon z funkcją redukcji szumów otoczenia. Przydatne gdy użytkownik zechce rozmawiać przez zegarek bez wyciągania sparowanego telefonu z kieszeni.

Najważniejsze dane Redmi Watch 3

ekran: AMOLED, 1,75 cala, 60 Hz, 390 x 450 pikseli, 341 ppi, jasność do 600 nitów (regulowana)

Bluetooth 5.2 LE

wbudowany GPS

czujniki: tętna, natlenienia krwi, akcelerometr, żyroskop, sensor magnetyczny

wodoodporność: 5 ATM

wymiary: 42,6 x 36,5 x 9,99 mm

Redmi Watch 3 będzie można sparować ze smartfonami, które pracują pod kontrolą systemów Android 6 lub iOS 12 (i wszystkich nowszych wersji).

Źródło: xiaomi