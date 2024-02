GOG rozdaje za darmo polski horror. Każdy użytkownik platformy może skorzystać z trwającej promocji i przypisać do swojego konta The Beast Inside bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Oferta ograniczona czasowo.

GOG przygotował dla swoich użytkowników promocję na polski survival horror. Gra The Beast Inside może zostać przypisana do konta w serwisie GOG za darmo. Tytuł będzie dostępny w ramach rozdawnictwa do 8:59 6 lutego 2024 r. Mamy więc trochę czasu, ale nie warto zwlekać zbyt długo.

Za stworzenie The Beast Inside odpowiada studio Illusion Ray, które złożone jest z byłych członków The Farm 51, Fuero Games i Platige Image. W produkcji tej gracz wciela się w rolę kryptoanalityka CIA Adama. Akcja gry toczy się w 1979 r. Główny bohater wyprowadził się ze swoją żoną Emmą na wieś. Twierdzi, że spokój pomoże mu złamać kod, który może mieć istotny wpływ na wynik zimnej wojny.

Na miejscu Adam znajduje pamiętnik Nicolasa, który był żołnierzem w czasach wojny secesyjnej. W notatniku opisał nadprzyrodzone zjawiska, które spotykały go podczas poszukiwań ojca. Opisywane zdarzenia pojawiły się w świecie rzeczywistym. Gracz ma okazję wcielać się w dwóch bohaterów – Adama i Nicolasa. Sprawia to, że przemierzane lokacje widzimy w dwóch perspektywach, odpowiednich dla czasów życia każdego z bohaterów.

The Beast Inside za darmo

Zgodnie z informacjami, które możemy przeczytać na stornie produktu w sklepie GOG, przejście The Beast Inside powinno zająć graczom ok. 10 godzin. Produkcję można odebrać na stronie dedykowanej rozdawanym za darmo produkcjom w GOG.