Dla niektórych pomysły Hideo Kojimy są iście szalone, idealnie wpasowujące się w „japońskie wydziwy”. Oglądając jednak nowy zwiastun nadchodzącego Death Stranding 2 chyba nikt nie odmówi mu wielkiej wyobraźni. Takiego połączenia osobliwych pomysłów chyba jeszcze nie było.

Pamiętam jak potężne wrażenie robiły na mnie najpierw kolejne zwiastuny Death Stranding, a potem godziny spędzone w samej grze. Niby pomysł był prozaiczny – dostarczanie paczek w postapokaliptycznym świecie. Co w tym może być nadzwyczajnego? Przecież to ten typ zadań, których wręcz nienawidzimy w innych produkcjach. A jednak Hideo Kojima potrafił wykrzesać z nich coś absolutnie nietypowego, coś co potrafiło wywołać ciarki na plecach.

I znów to robi, bo najnowszy zwiastun Death Strading 2: One The Beach, zaprezentowany podczas pierwszego w tym roku State of Play, jest absolutnie zjawiskowy… i równie niedorzeczny. Nie da się jednak zaprzeczyć – Hideo Kojima to wizjoner, które pomysły znacząco wyprzedzają wszystko co do tej pory serwowała nam branża gier. Zresztą zobaczcie sami ów zwiastun.

Death Stranding 2: On the Beach powalczy z GTA6

Druga część przygód kuriera Sama Portera Bridgesa zaprowadzi nas daleko poza dotychczasowe tereny UCA, a to, jak pokazuje zwiastun, oznacza nowe, niesamowite tereny, nowych przeciwników oraz nowych bohaterów. Prócz Normana Reedusa, Léa’i Seydoux i Troya Bakera w Death Stranding 2 pojawią się także Elle Fanning, Shioli Kutsuna oraz George Miller, australijski reżyser znany choćby z pierwszych Mad Maxów czy Mad Max: Na drodze Gniewu.

Fanów ścieżki muzycznej z pierwszego Death Stranding ucieszy też zapewne wiadomość, że w roli dyrektora muzycznego nowego projektu powraca Ludvig Forssell. Jest też niestety i trochę mniej entuzjastyczna wiadomość - zgodnie z przewidywaniami Death Stranding 2: On The Beach nie pojawi się w tym roku. Obecnie podawaną datą jest bliżej nieokreślony 2025 rok. Oznacza to jednak, że Hideo Kojima spróbuje rzucić rękawice GTA6. Kto z tego pojedynku wyjdzie zwycięzcą – przekonamy się być może już za kilkanaście miesięcy.

Źródło: Kojima Productions