Dobrze znana wielu graczom spółka 11 bit studios podpisała umowę z firmą Microsoft. Wiemy, jakie będą tego konsekwencje.

Wedle zapewnień na zawartym porozumieniu skorzystają wszystkie zainteresowane strony. Nie tyko 11 bit studios i Microsoft, ale również gracze. Sprawcą takiego obrotu spraw będzie, przynajmniej wedle założeń, udostępnienie gier polskiego studia w usłudze Game Pass.

Polacy podpisali umowę z Microsoft

Przedstawiciele 11 bit studios liczą, że dorzucenie ich gier do katalogu bardzo popularnej usługi pozwoli zakorzenić się w świadomości większej liczby graczy i przełoży się na lepsze wyniki finansowe w kolejnych okresach. Chodzi o ekipę, która ma w dorobku kilka naprawdę dobrych produkcji, w związku z czym Microsoft powinien zapunktować u abonentów Game Pass, którzy będą mogli cieszyć się kolejnymi wartymi uwagi propozycjami.

Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała podpisaną umowę z Microsoft Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone, której przedmiotem jest udostępnienie wybranych gier z portfolio Spółki (dalej „Gry”) w programie Game Pass prowadzonym przez Microsoft Corporation. Zgodnie z umową, prawa do Gier pozostaną przy Spółce.

Jakie gry 11 bit studios w Game Pass?

Lista gier, które zostały objęte umową zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Nie ujawniono, kiedy dokładnie. Tajemnicy nie stanowi natomiast to, co do tej pory udało się przygotować 11 bit studios. Rodzima ekipa zebrała najwięcej pozytywnych komentarzy po premierach poruszającego This War of Mine oraz Frostpunk, który zalicza się do najlepszych gier strategicznych ostatnich lat.

Microsoft dość często oferuje w Game Pass gry na premierę, co daje w tym przypadku duże pole do spekulacji. Aktualnie 11 bit studios pracuje bowiem nad Frostpunk 2, The Alters, a także nad The Invincible (wraz ze Starward Industries). Zaoferowanie któreś z tych gier w Game Pass byłoby sporym wydarzeniem.