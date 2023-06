Zarządzający sklepem GOG przygotowali promocję, w ramach której można odebrać za darmo grę Ancient Enemy. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Pierwszy jest oczywisty - trzeba posiadać (lub założyć) konto na platformie GOG. Drugi narzuca konieczność niezwlekania, ponieważ jest to oferta ograniczona czasowo.

Ancient Enemy za darmo w sklepie GOG

Podobne okazje pojawiają się w sklepie GOG dość regularnie. W ostatnich dniach jest ich sporo, ponieważ w ten sposób zarządzający sklepem rozkręcają atmosferę wokół trwającej na GOG letniej wyprzedaży. Ancient Enemy jest dostępny za darmo przez 72 godziny, do 29 czerwca do godziny 15:00 naszego czasu. Link do oferty możecie znaleźć poniżej, w poście zamieszczonym na oficjalnym koncie platformy GOG w serwisie Twitter.

rozwiń

Ancient Enemy. Co to za gra?

Premiera gry Ancient Enemy miała miejsce w 2020 r., wciąż jest to zatem propozycje dość "świeża". Co najważniejsze, świetnie oceniana. Nie tylko przez dziennikarzy, ale także przez z reguły bardziej krytycznych graczy.

Pod względem gatunku Ancient Enemy należy określać mianem połączenia RPG i karcianki. Twórcy osadzili akcję w zrujnowanym, bardzo mrocznym świecie fantasy (często padają porównania do Darkest Dungeon), w którym władzę mają siły zła. Mechanika rozgrywki zakłada strategiczne walki turowe, które na najwyższym poziomie trudności bywają nie lada wyzwaniem.

Letnia wyprzedaż w sklepie GOG

Letnia wyprzedaż w sklepie GOG potrwa do 3 lipca. W jej ramach przeceniono ponad 5400 propozycji z oferty sklepu, zarówno starszych, jak i nowszych. Rabaty sięgają w niektórych przypadkach nawet 95 proc.