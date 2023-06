Firma Silk Road Games z grupy PlayWay poinformowała, że wprowadzi do Chin trzy gry z Polski. Chodzi o symulatory: gotowania, wędkowania i budowy domu. Ich sprzedaż ma ruszyć w II kwartale 2023.

Już wkrótce trzy popularne symulatory zadebiutują na rynku chińskim. Chodzi o Cooking Simulator PC (z Big Cheese Studio), Ultimate Fishing Simulator PC (z Ultimate Games) oraz House Flipper PC (z Frozen District).

Chiny to potęga gier na świecie, z ponad 660 milionami aktywnych graczy. Silk Road Games, jedyny europejski dystrybutor gier na rynku w Chinach, chce wykorzystać jego potencjał. Studio stawia na organiczną ekspansję europejskiego gamedevu, który jest bardzo ceniony przez chińskich graczy, ale nadal jest mało dostępny dla szerokiego rynku w Chinach.

– Chiński rynek gier dla reszty świata to nadal zagadka. Wielu chce się tam dostać, ale proces ten nie jest prosty. Wychodząc temu naprzeciw i korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, dystrybuujemy treści, opierając się na estetyce starego kontynentu z zachowaniem najnowszych trendów w gamingu – z uszanowaniem kultury, mentalności i zasad panujących w Chinach – mówi Łukasz Robert Włodarczyk, współzałożyciel Silk Road Games.

Jak polskie gry trafiają do Chin?

Przed wejściem na chiński rynek gry mają długą drogę. W pierwszej kolejności rolą Silk Road Games jest odpowiednia selekcja tytułów, które rokują najlepiej pod względem sprzedażowym. W tym zadaniu spółka jest wspierana przez zespół testerów w Chinach oraz Liaoning Electronic Publishing House – państwowego chińskiego wydawcę.

Kolejnym wyzwaniem jest dostosowanie gier do wymagań chińskiego rynku, co pozwoli na uzyskanie tzw. ISBN niezbędny do dystrybucji. Proces ten polega na wykonaniu dobrego tłumaczenia, a następnie dostosowaniu treści do tego, co regulator rynku uzna za dopuszczalne.

– W perspektywie kilku lat chcemy wprowadzić kilkanaście dużych tytułów na chiński rynek. (…) Wiele osób uważa, że uzyskanie licencji jest bardzo trudne i to prawda, ale my znaleźliśmy formułę, jak ten proces sprawnie realizować. W przyszłości zamierzamy także wydawać gry chińskie na globalnym rynku, o co poprosili nas sami Chińczycy – zapowiada Wojciech Dutkiewicz, współzałożyciel Silk Road Games.

Silk Road Games planuje wprowadzić na rynek chiński tytuły nie tylko z Polski, ale także z krajów Europy Zachodniej, USA lub Kanady. Firma pracuje nad wprowadzeniem gier mobilnych i konsolowych do Chin.

źródło: materiały prasowe