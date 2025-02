Nowy rok – stary Apple TV+. Serwis niezmiennie obdarowuje użytkowników nieodpłatnym dostępem do biblioteki swoich treści. Tym razem Apple TV+ za darmo otrzymać można aż na 3 miesiące. Jak skorzystać z promocji?

Apple TV+ za darmo na 3 miesiące dla posiadaczy Xbox lub PlayStation

Spoglądając na politykę Apple TV+, aż chciałoby się rzec, że miłość to dzielenie się… nieodpłatnym dostępem do treści. Serwis dobrze znany jest ze swojej hojności w tym zakresie. Tym razem ofertę promocyjną kieruje do posiadaczy konsol Xbox oraz PlayStation, którzy mogą liczyć na długie 90 dni darmowych seansów z największymi hitami spod znaku nadgryzionego jabłka. Co zrobić, aby skorzystać z oferty?

Dostęp do Apple TV+ za darmo – jako nowi lub powracający użytkownicy – uzyskacie, podążając za kolejnymi krokami z poniższej instrukcji:

pobierz aplikację Apple TV+ na konsolę,

uruchom aplikację z poziomu konsoli,

zeskanuj wyświetlany na ekranie kod QR smartfonem,

załóż konto Apple / zaloguj się do swojego konta, które nie brało wcześniej udziału w promocji,

podaj swoje dane płatnicze.

Ostatni krok nie powinien nikogo niepokoić. Trzy miesiące dostępu do treści uzyskacie bowiem w pełni za darmo, a subskrypcję możecie anulować w każdym momencie, nawet chwilę po aktywowaniu promocji – bez utraty płynących z niej korzyści.

3 miesiące Apple TV+ za darmo – co oglądać?

Serwis cieszy się bardzo dobrą sławą w kontekście jakości oferowanych przez siebie treści. 3 miesiące Apple TV+ za darmo to zatem świetna okazja, aby nadrobić hity, takie jak “Ted Lasso”, “Silos”, “For All Mankind”, “Kulawe konie”, “The Morning Show” czy “Terapia bez trzymanki”.

Tylko w ostatnim czasie do biblioteki Apple TV+ zawędrowały kontynuacja świetnie ocenianego “Rozdzielenia” z Adamem Scottem oraz zupełnie nowa produkcja pt. “Wąwóz” z Anyą Taylor-Joy i Milesem Tellerem. Jeśli więc chcecie być z nimi na bieżąco – konsole w ruch!

Źródło: Apple