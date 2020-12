Popularny serwis z treściami dla dorosłych – Pornhub – przechodzi ostatnio spore porturbacje jeśli chodzi o metody płatności. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a wygląda na to, że znaleziono właśnie wyjście z tej sytuacji.

Pornhub wprowadza nowy system płatności

Nie tak dawno informowaliśmy, że od serwisu z treściami dla dorosłych – Pornhub – odwróciły się zarówno Master Card, jak i Visa. Obydwie firmy niezwłocznie postanowiły zweryfikować treści w serwisie. Być może nie byłby to spory problem gdyby nie to, że w 2019 roku tak samo postąpił serwis PayPal.

W przypadku takiego giganta, jakim jest Pornhub, wiadome było, że prędzej czy później znajdzie on rozwiązanie z tej nie ukrywajmy, dosyć problematycznej dla nich sytuacji. Okazuję się, że owo rozwiązanie, to postawienie na kryptowaluty.

Kryptowaluty jako ostatnia deska ratunku

Trzeba przyznać, że nie jest to nic dziwnego, bowiem jest to prawdopodobnie jedyny, możliwy sposób płatności, jaki im pozostał. W serwisie dostępnych jest dwanaście z nich, a są to: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, Ethereum Classic, Litecoin, Monero, Tether, Nem, Verge, Waves oraz ZCash. Warto również wspomnieć, że twórcy treści również w ten sposób otrzymają swoją zapłatę.

Ciekaw jestem, jak z tej całej sytuacji wybrnie popularny portal z filmami, bowiem w ostatnich dniach z ponad 13 mln filmów, zrobiło się nagle TYLKO ok. 3 mln. Na koniec dodajmy, że mimo iż Pornhub jest miejscem gdzie gromadzone są treści tylko dla dorosłych, to warto pamiętać, że wielokrotnie angażował się on w różne akcje charytatywne, jak chociażby nie tak dawna walka z pandemią COVID-19.

Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej całej sytuacji!

Źródło: Pornhub

