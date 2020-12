Dziennikarze New York Times pokusili się o obszerny artykuł, w którym przedstawili Pornhub w bardzo negatywnym świetle. Jeden z najpopularniejszych portali internetowych może mieć naprawdę spore kłopoty, nie tylko wizerunkowe, ale też finansowe i prawne. W ciągu jednej nocy usunięto ponad 10 milionów filmów. Jeszcze w niedzielę wieczorem strona zawierała ponad 13,5 mln filmów, dziś już tylko około 2,9 mln.

Zbiegło się to w czasie z opublikowaniem notki na temat bezpieczeństwa, nowych zabezpieczeń i polityki dotyczącej weryfikacji publikowanych treści. Padła też wzmianka, iż zablokowano możliwość przesyłania niezweryfikowanych treści, a na stronie pozostawiono jedynie te, które zostały stworzone przez partnerów i członków programu Model. Resztę trzeba dokładnie zweryfikować.

The latest on our commitment to trust and safety. https://t.co/9Rf7I33wbC pic.twitter.com/xsmPg23zOq

Niestety sprawa jest poważna. Raport New York Times stwierdził między innymi, że na Pornhub można było zobaczyć nie tylko filmy z nielegalnych źródeł, ale że znajdowały się wśród nich filmy pokazujące przemoc seksualną czy filmy z osobami niepełnoletni i dziećmi, a chyba zgodzimy się, że potępiać powinien to każdy.

Z pewnością robią to firmy Visa i Mastercard, które błyskawicznie zareagowały na całą sytuację i zablokowały możliwość płatności wydanymi przez nie kartami na Pornhub. Obydwie zdecydowały też, że zweryfikują doniesienia dziennikarzy New York Times. Jak informuje Reuters, w przypadku Mastercard bardzo szybo potwierdzono obecność „nielegalnych treści” na Pornhub. W Visa podobne działania jeszcze trwają.

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network.