Dobry i niedrogi UPS? Firma PowerWalker wprowadziła do oferty nową serię zasilaczy awaryjnych które powinny spełnić oczekiwania domowych użytkowników, a przy tym wyróżniają się niewygórowaną ceną.

PowerWalker VI SCL – nowa seria zasilaczy UPS do domu

Modele PowerWalker VI SCL są dostępne w wariantach o mocy od 360 W (600 VA) do 1800 W (3000 VA). To typowe zasilacze UPS do domu - można je zatem wykorzystać do podtrzymania zasilania w urządzeniach o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, np. systemach monitoringu wizyjnego, ale też w wymagających sprzętach typu komputery gamingowe.

Zasilacze zostały wykonane w topologii line-interactive i posiadają moduły odpowiedzialne za automatyczną regulację napięcia (AVR). Producent przewidział wersje z gniazdami F (Schuko), E (francuskie) i G (UK). Każda z nich posiada zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i LAN (RJ-45/RJ-11).

Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania PowerWalker VI 600 SCL: 1x 7 Ah/12V (50% - do 6 min, 100% - do 0,1 min)

PowerWalker VI 800 SCL: 1x 9 Ah/12V (50% - do 3 min, 100% - do 0,1 min)

PowerWalker VI 1000 SCL: 2x 7 Ah/12V (50% - do 5 min, 100% - do 0,5 min)

PowerWalker VI 1500 SCL: 2x 9 Ah/12V (50% - do 6,5 min, 100% - do 1,3 min)

PowerWalker VI 2000 SCL: 2x 9 Ah/12V (50% - do 3,7 min, 100% - do 0,6 min)

PowerWalker VI 3000 SCL: 2x 9 Ah/12V (50% - do 4 min, 100% - do 0,7 min)

Monitoring parametrów – na wyświetlaczu lub za pomocą aplikacji

Jak przystało na dobry UPS, producent zadbał o monitorowanie urządzenia. Na obudowie znalazł się dotykowy ekran LCD, który pozwala na szybki podgląd aktualnych parametrów pracy urządzenia - prezentowane informacje można przewijać za pomocą gestów (podobnie jak w smartfonach).

Oprócz tego udostępnił także porty RS232 oraz USB – ten drugi, dzięki obsłudze interfejsu HID, pozwala na komunikację z komputerem bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Warto tutaj jednak skorzystać z autorskiej, darmowej aplikacji ViewPower, która pozwala na zarządzanie i monitoring parametrów pracy urządzenia.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI SCL już dostępne w sprzedaży

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI SCL są już dostępne w sprzedaży, a ich ceny kształtują się następująco:

PowerWalker VI 600 SCL FR o mocy 360 W - około 230 zł,

PowerWalker VI 800 SCL FR o mocy 480 W - około 260 zł,

PowerWalker VI 1000 SCL FR o mocy 600 W - około 425 zł,

PowerWalker VI 1500 SCL FR o mocy 900 W - około 650 zł,

PowerWalker VI 2000 SCL FR o mocy 1200 W - około 730 zł,

PowerWalker VI 3000 SCL FR o mocy 1800 W - około 900 zł.

Źródło: PowerWalker

