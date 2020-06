Jaki UPS do komputera?

Jaki wybrać zasilacz UPS? Polecamy 10 modeli do podtrzymywania zasilania i pełnej ochrony komputerów PC, do sprzętu elektronicznego lub AGD.

Najbliższe lato zdaje się będzie utrzymywać ostatnio panujący trend burz i upałów (gdzie i kiedy burza - zobacz aplikacje ostrzegające). Co za tym idzie, ponownie przyjdzie nam się zmierzyć z awariami sieci elektrycznych i zanikiem zasilania – często nawet na całe dnie. Czy w tym roku rodacy będą gotowi i zaopatrzeni w UPS?

UPS do komputera - anioł stróż twojego sprzętu

Na zasilaczu awaryjnym UPS nie warto oszczędzać. Czasami możemy nawet nie zauważać jego działania, a najczęściej może stać bezużyteczny przez rok. Jednak w tym jednym krytycznym momencie musi zagwarantować 100% sprawności. W przeciwnym razie inwestycja w UPS nie ma sensu i nie przyniesie żadnych korzyści. Dotyczy to głównie bardzo tanich zasilaczy 'no name' lub mało znanej marki, najczęściej pochodzących z Chin. Takie produkty goszczą między innymi na dużych serwisach aukcyjnych i naprawdę kuszą ceną. Tym bardziej nie polecamy zasilaczy UPS używanych, a konkretnie mocno przechodzonych.

W naszym TOP 10 skupiamy się głównie na zasilaczach do domu lub biura, do których będziemy podłączać sprzęt komputerowy, elektronikę lub urządzenia AGD. Poniższa lista nie jest rankingiem i w dalszej części artykułu opiszemy, co wyróżnia każdy z wybranych modeli.

UPS do domu lub do małej firmy:

Przykładowe zastosowania, do których powyższe UPS sprawdzą się wyśmienicie:

Zabezpieczenie prac wykonywanych na komputerach PC (stacjach roboczych) w przypadku krótkich przerw w dostawie prądu. Zapewnienie ciągłości pracy - np. podtrzymanie zasilania kasy fiskalnej i terminala płatniczego lub nieprzerwane streamowanie wideo. Ochrona urządzeń, komputerów, stacji roboczych, serwerów NAS, konsoli do gier przed skutkami zakłóceń w sieci. Podtrzymanie zasilania systemu monitorującego - kamery i serwera NAS. Możliwość doładowania telefonu, tabletu lub laptopa w przypadku dłuższego braku prądu. Możliwość oświetlenia domu lub biura, podtrzymanie chłodzenia w lodówce w przypadku dłuższego braku. Zasilanie urządzeń w domu, takich jak: piec gazowy (czyli ciepła woda lub nawet ogrzewanie całego domu), brama garażowa, system alarmowy, PlayStation.

Pod uwagę bierzemy przede wszystkim najpopularniejsze zasilacze, typu line-interactive, ale są też trzy propozycje online. Modele offline całkowicie postanowiliśmy odrzucić, gdyż przy obecnej różnicy w cenie oraz braku AVR, po prostu nie uważamy ich za warte zakupu.

Zasilacze offline to nadal najtańszy sposób na zapasową energię, jednak oferują przy tym bardzo ograniczone zabezpieczenia dla podłączonego sprzętu oraz znacznie wolniej przełączają się na zasilanie z baterii.

Pierwsza trójka to tańsze modele z tak zwaną symulowaną sinusoidą (inna nazwa, którą można spotkać w specyfikacji to schodkowa aproksymacja sinusoidy, sinusoida modyfikowana oraz przybliżona sinusoida). UPSy oferujące na wyjściu czystą sinusoidę, mają szersze zastosowanie, są bardziej uniwersalne, a przez to również droższe. Ogólnie rzecz ujmując, nadają się nie tylko do sprzętu komputerowego. Ogólna zasada: jeśli nie wiesz, jakie urządzenie przyjdzie Ci podłączyć do UPSa, lepiej wybierz czystą sinusoidę. Po więcej informacji zapraszamy do poradnika Jaki zasilacz UPS wybrać.

Warto pamiętać, że moc zasilacza nie jest równa jego zapotrzebowaniu na moc - współczesne zasilacze mają sprawność na poziomie 80-90%, zatem przykłądowy zasilacz 500 W realnie może z UPS pobrać nawet 600W mocy!

Wszystkie wymienione tu UPSy charakteryzują się czasem przełączania 8 ms lub krótszym, a to wystarczy w zastosowaniach, do których je polecamy. Solidny zasilacz ATX w komputerze PC, przy maksymalnym obciążeniu, w przypadku zaniku zasilania, utrzyma napięcie wyjściowe przez około 15 ms. UPSy line-interactive z napięciem sinusoidalnym oferują jeszcze krótszy czas przełączania, w zakresie 2 do 6 ms.

Dobierając UPS warto zmierzyć realny pobór energii - zasilacze ATX w PC często dobierane są ze znaczącym zapasem mocy. Zwykle komputer z zasilaczem 500 W nawet pod mocnym obciążeniem nie pobierze więcej energii z gniazdka niż 400 W (choć nie jest to zasadą!)

Ważny jest natomiast dobór typu i mocy UPS do komputera PC wyposażonego w zasilacz ATX z aktywnym PFC. A obecnie dotyczy to praktycznie wszystkich nowoczesnych zasilaczy ATX z dowolnym certyfikatem 80+. Najprostszym i obecnie jedynym opłacalnym rozwiązaniem jest wybór UPS z pełną sinusoidą. Alternatywą może być wybór przewymiarowanego UPS z aproksymowaną sinusoidą, jednak jak sami przekonacie się z poniżej listy, nie ma to sensu ze względu obecny koszt zasilaczy z pełna sinusoidą.

Współczesne komputery nie będą już skłonne współpracować z zasilaczami o symulowanej sinusoidzie.

Ostatnie, co jeszcze chcemy zaznaczyć, to czas podtrzymania pracy, który w branży zwykło się ustalać na około 4-5 minut przy pełnym obciążeniu (nominalnej mocy). Czas ten jednak nie przyrasta proporcjonalnie do zmniejszania obciążenia i zależy w dużym stopniu od konstrukcji samego zasilacza. Przy opisie zasilaczy skupimy się na pierwszym z wyżej wymienionych zastosowań.

Jaki UPS do komputera?

CyberPower BU650E - 360W – opcja minimum









4,5/5 Ocena benchmark.pl CyberPower to rozpoznawalna na całym świecie marka. Ponad 23-letnie doświadczenie pozwala na tworzenie bardzo konkurencyjnych rozwiązań. Takim właśnie jest kosztujący 200 zł model BU650E. Moc 360 W wystarczy na podtrzymanie zasilania typowego PC biurowego (zwykle pozbawionego APFC) wraz z monitorem przez znacznie więcej niż 10 minut, co zwykle pozwoli na bezpieczne zapisanie pracy i bezpieczne wyłączenie komputera, nawet jeżeli zaatakują nas aktualizacje Windows. Nawet mimo tak niskiej ceny producent zapewnił funkcję AVR, a do tego gwarantuje bardzo szybki czas przełączenia na zasilanie z baterii – 4 ms. Zaletą jest też nieduży rozmiar i kształt nieco większej listwy zasilającej. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) Line-interactive

Moc wyjściowa UPS 650 VA

Czas podtrzymywania 18 - 30 min.

Ilość gniazd wyjściowych 3

Typy gniazd wyjściowych IEC-320 C14

Moc czynna 360 W

Kształt napięcia wyjściowego symulowane napięcie sinusoidalne Pokaż produkt

Legrand UPS Keor Multiplug 800 AVR – 480 W – nieco więcej funkcji









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten model zagościł już w poprzedniej odsłonie naszego zestawienia, jednak nadal broni się świetnym designem oraz dodatkowymi funkcjami - do tego stopnia, że pokusiliśmy się nawet o jego recenzję. Przykładowo wyposażono go w gniazdo USB typu A, co umożliwia również w razie potrzeby ładowanie bezpośrednio telefonu, ale także komunikację z komputerem, dzięki czemu nawet jeżeli w chwili awarii zasilania nie będzie nas przy komputerze, ten automatycznie wykona operację hibernacji systemu! Do dyspozycji mam cztery gniazda z podtrzymaniem zasilania oraz dwa „przelotowe”. Jak sama nazwa wskazuje, nie zabrakło oczywiście AVR, natomiast 480 W mocy pozwoli na jeszcze dłuższe podtrzymanie zasilania typowego PC, ale też w przypadku mocniejszych maszyn, w szczególności tych do grania, nie dopuści do wyłączenia komputera, gdy prądu zabraknie pod pełnym obciążeniem. Niestety nadal mówimy o konstrukcji z symulowaną sinusoidą, zatem mogą występować pewne konflikty przy pracy z nowszymi komputerami. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) Line-Interactive

Moc wyjściowa UPS 800 VA

Czas podtrzymywania 10 min.

Ilość gniazd wyjściowych 6

Typy gniazd wyjściowych 230 V, RJ-11, RJ-45, USB

Moc czynna 480 W

Kształt napięcia wyjściowego symulowana sinusoida Zobacz recenzję Pokaż produkt

Ever EASYLINE 1200 – 600 W – gdy potrzeba więcej mocy w biurze









4,8/5 Ocena benchmark.pl Jest to ostatni z proponowanych przez nas UPS generujących przybliżoną sinusoidę. Zarazem jest to pierwszy pełnowymiarowy UPS wyposażony w wyświetlacz LCD. Ze względu na konfliktowość z APFC, dedykujemy go jednak głównie do typowo biurowych zastosowań, gdzie obsługiwać będzie kilka stanowisk – 1200 VA w takim zastosowaniu pozwoli na podpięcie nawet czterech zestawów komputerowych i podtrzymanie ich zasilania przez pięć minut od jego zaniku. Dodatkowo otrzymujemy filtrowanie przewodu sieciowego (niestety tylko 100 Mbps) oraz bardzo sprawnie działający AVR (aktywacja już przy 10% odchylenia od normy!). Co jeszcze warto zaznaczyć – oprogramowanie PowerSoft Professional służące do zarządzania UPS pozwala na zdalne sterowanie innymi komputerami, które zasila EASELINE – można zatem zaplanować zbiorową hibernację komputerów przy określonym poziomie rozładowania baterii UPS. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) Line Interactive

Moc wyjściowa UPS 850 VA

Ilość gniazd wyjściowych 2

Typy gniazd wyjściowych 230 V

Moc czynna 480 W

Kształt napięcia wyjściowego Schodkowa aproksymacja sinusiody Pokaż produkt

Armac Office 850F LCD – 480 W – najtańsza pełna sinusoida!









4,5/5 Ocena benchmark.pl Porzucamy już zasilacze generujące prąd o przebiegu prostokątnym. Model Office 850F od polskiego producenta Armac to rewelacyjnie wyceniony zasilacz oferujący pełną sinusoidę przy zasilaniu z baterii. Co więcej, mimo tak niskiej ceny nadal mamy do dyspozycji opcję zarządzania komputerem podpiętym przez USB (kabla niestety brak w zestawie). Nie zabrakło również filtrowania przewodu sieciowego, kosztem jednak przycięcia przepustowości do 100 Mbps. Do dyspozycji mamy tylko dwa gniazda, więc w przypadku potrzeby podpięcia większej liczby urządzeń konieczne będzie zastosowanie listwy zasilającej. Urządzenie posiada również prosty wyświetlacz LCD, który dostarcza informacji o poziomie naładowania, trybie pracy oraz stabilności napięcia. Funkcja AVR utrzymuje to napięcie w zakresie +/-15% od żądanego. UPS ten charakteryzuje się przyzwoitym czasem przełączenia zasilania, a moc 850 VA pozwoli na podtrzymanie pracy nawet bardzo wydajnego PC przez około 4 minuty. Jedyna istotna wada to dosyć głośna praca. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) Line-Interactive (VI)

Moc wyjściowa UPS 850 VA

Czas podtrzymywania 3 - 20 min.

Ilość gniazd wyjściowych 2

Typy gniazd wyjściowych RJ-45, IEC-320 C14

Kształt napięcia wyjściowego Symulowana sinusoida Pokaż produkt

PowerWalker VI 800 SW FR - 480W – porządnie, ale nadal niedrogo









4,5/5 Ocena benchmark.pl PowerWalker to solidna niemiecka firma dostarczająca od ponad 15 lat rozwiązania UPS. Model VI 800-SW konstrukcyjnie bardzo mocno przypomina wcześniej opisany model Armac, jednak wykonanie stoi na wyższym poziomie, a do tego otrzymujemy o 30% większą baterię, co przekłada się na aż 6 minut podtrzymania przy mocnym obciążeniu. Funkcja AVR również działa precyzyjniej (do 10% odchylenia), a w razie zaniku zasilania przełączenie na baterię mieści się w przedziale 2-6 ms. Produkt jednak, jak wszystkie powyżej, nie jest pozbawiony pewnych mankamentów - mimo wyższej ceny nadal korzystanie z filtrowania przewodu sieciowego wiąże się z ograniczeniem do 100 Mbps, a do tego zasilacz, mimo że nie jest głośny, to do cichych też nie należy. Dostępna jest również wersja 600 VA oraz pełen przekrój typów gniazd. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) Line-Interactive

Moc wyjściowa UPS 800 VA

Czas podtrzymywania 5 - 20 min.

Ilość gniazd wyjściowych 2

Typy gniazd wyjściowych RJ-11, RJ-45, IEC-320 C14

Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida Pokaż produkt

CyberPower CP1300EPFCLCD – 790 W - czysta sinusoida i więcej mocy









4/5 Ocena benchmark.pl O ile oba poprzednio opisane modele świetnie nadadzą się do pojedynczego stanowiska, tak gdy trzeba zabezpieczyć kilka stanowisk w przypadku zaniku zasilania, potrzebny będzie już mocniejszy sprzęt. Nasz wybór to CyberPower CP1300EPFCLCD - głównie ze względu na świetny stosunek możliwości do ceny. Parametrami pracy nie ustępuje wcześniej opisanym konstrukcjom, zatem mówimy tu o pełnej sinusoidzie w technologii line-interactive, AVR działającym w zakresie 10%, filtrowaniu przewodu sieciowego oraz zarządzaniu przez USB i panel LCD. To, co go wyróżnia, to obecność dodatkowo dwóch gniazd USB do ładowania sprzętu mobilnego (z natężeniem 2.1 A) oraz oczywiście wspomniana wcześniej większa moc, której towarzyszy również większa ilość gniazd. Moc 1300 VA pozwoli na bezpieczne zapisanie pracy i wyłączenie lub hibernację nawet trzech mocnych zestawów PC lub sześciu typowo biurowych jednostek z monitorami. Pochwalić można też nieco nowocześniejszy design oraz przyzwoity poziom generowanego hałasu. Dostępny jest również w wersji 1500 VA. Najważniejsze cechy: Moc wyjściowa UPS 1500 VA

Czas podtrzymywania 2 - 11 min.

Ilość gniazd wyjściowych 6

Typy gniazd wyjściowych 230 V, RJ-11, RJ-45, RS232, USB

Kształt napięcia wyjściowego czysta fala sinusoidalna Pokaż produkt

APC Smart SMC1000IC – 700 W – kiedy zasilanie podtrzymać trzeba na dłużej









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wszystkie dotychczas opisane UPSy pozwalają w typowej sytuacji jedynie na bezpieczne zakończenie pracy. Co w przypadku, gdy potrzebujemy jednak zagwarantować sobie dłuższy czas działania na baterii? Tutaj nie moc, a pojemność baterii ma znaczenie. APC Smart SMC, co prawda w standardowej konfiguracji nie posiada znacznie większej pojemności, jednak pozwala na podpięcie dodatkowych zestawów baterii! Tym sposobem otrzymujemy zasilacz, który pozwoli na stabilną pracę 4-6 zestawom biurowych PC typu Dell OptiPlex lub HP 24 AiO przez czas ograniczony tylko naszym budżetem! Zaznaczmy jednak od razu, że takie możliwości nie są tanie – zwłaszcza, że firma APC to jedna z bardziej rozpoznawalnych marek na rynku, co również cenę podbija. Niemniej otrzymujemy sprzęt najwyższej jakości, zdolny do pracy w większej sieci. Nasze jedyne zastrzeżenie to brak filtrowania sygnału sieciowego (mimo obecności dwóch portów RJ45). Warto też zaznaczyć, że ze względu na bardziej biznesowy charakter, UPS ten został wyposażony w osiem gniazd typu IEC, zatem konieczne będzie doprowadzenie odpowiedniej listwy do każdego zestawu komputerowego. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) Line Interactive

Moc wyjściowa UPS 1000 VA

Ilość gniazd wyjściowych 8

Typy gniazd wyjściowych IEC 320 C13

Kształt napięcia wyjściowego Sinusoida Pokaż produkt

Green Cell MPII UPS17 – 900 W – czysta sinusoida w technologii online









4,5/5 Ocena benchmark.pl Firma GreenCell kojarzy się głównie z produkcją baterii i akcesoriów do ładowania urządzeń mobilnych – tymczasem okazuje się, że robią również naprawdę bardzo atrakcyjnie wycenione zasilacze UPS w oparciu o własne zestawy akumulatorów. Model MPII występuje w dwóch wersjach i my polecamy nieco droższy wariant z gniazdami IEC oraz filtrem połączenia sieciowego. Największą jednak zaletą będzie tutaj zastosowanie technologii online, co sprawia, że nie dotyczy go czas przełączania – urządzenia cały czas są zasilane z baterii, a ta cały czas jest ładowana - pozwala to na uzyskanie najstabilniejszego zasilania. Moc 1000 VA przy sprawności na poziomie 90% pozwala spodziewać się nawet ponad 20 minut podtrzymania zasilania w średniej klasy PC. Czysta sinusoida oczywiście gwarantuje kompatybilność ze współczesnymi zasilaczami ATX. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) On-line

Moc wyjściowa UPS 1000 VA

Ilość gniazd wyjściowych 2

Typy gniazd wyjściowych IEC-320 C14

Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida Pokaż produkt

PowerWalker VFI 2000 AT – 1800 W – gdy potrzeba zasilić całe biuro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Następny z wybranych przez nas modeli online to środkowy przedstawiciel serii VFI od PowerWalker. Dostępny jest też w wersji 1000 VA oraz 3000 VA i w każdym przypadku oferuje sprawność na poziomie 90%. Producent zastosował w zależności od modelu 2, 4 lub 6 akumulatorów o pojemności 9Ah, a dodatkowo umożliwia łatwą rozbudowę systemu o kolejne bloki z sześcioma akumulatorami każdy. UPS można rozbudować również o moduł do komunikacji sieciowej, gdyż podstawowo dostępna jest tylko komunikacja przez USB oraz RS-232. Jeżeli nie potrzebujecie zasilać całego biura, ale np. zajmujecie się zawodowo streamowaniem i potrzebujecie mieć gwarancję działania całego stanowiska przy zaniku zasilania przez co najmniej 2 godziny, to dobrym wyborem będzie wariant VFI1000-AT z dodatkowym zestawem baterii. Przy obciążeniu, jakie generuje typowe stanowisko do stremowania, możemy spodziewać się ponad godziny pracy, a dokładając kolejny zestaw zbliżymy się do pełnych dwóch godzin! Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) On-line

Moc wyjściowa UPS 2000 VA

Ilość gniazd wyjściowych 4

Typy gniazd wyjściowych IEC-320 C14

Moc czynna 1800 W

Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida Pokaż produkt

Ever POWERLINE RT PLUS 3000 - 3000W – kiedy utrata zasilania nie wchodzi w grę









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nasze zestawienie polecanych UPS zamyka sprawdzony już w branży model Ever Porerline RT PLUS – dostępny jest w kilku wariantach mocy (aż po 10 kW!), które można dopasować do swoich potrzeb – my skupimy się na przedstawieniu wariantu o mocy 3000 VA / 3000 W – zgadza się – producent gwarantuje skuteczność na poziomie 100%! Fabrycznie zamontowano tu sześć akumulatorów o pojemności 9 Ah, jednak można dołożyć kolejne trzy bezpośrednio w UPS. Jeżeli to nadal mało, to system możemy rozbudować o aż 10 kolejnych zewnętrznych modułów z bateriami, zwiększając całkowitą pojemność do ponad 1160 Ah! Taki zapas energii pozwoli zasilić biurowiec wyposażony w ponad 200 stacji roboczych przez czas 10 minut! Oczywiście takiego typu rozwiązania dedykowane są już raczej do szaf serwerowych typu RACK i tak też jest w tym przypadku. Producent dostarcza wyśmienite oprogramowanie do zarządzania zasilaniem komputerów w naszej sieci - wyjścia z UPS podzielono na osobne sekcje. Producent doposażył zasilacz również w funkcje zdalnego awaryjnego wyłączenia (EPO), a także ogólnie zdalnego zarządzania (ROO). Nie zabrakło również trybu ECO, który ogranicza zużycie energii przez sam UPS. Najważniejsze cechy: Typ zasilacza (topologia) On-line

Moc wyjściowa UPS 3000 VA

Czas podtrzymywania 3 - 11 min.

Ilość gniazd wyjściowych 9

Typy gniazd wyjściowych RS232, IEC 320 C13

Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida Pokaż produkt

