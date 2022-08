Firma FuturLab, stojąca za grą PowerWash Simulator, uruchomiła nową inicjatywę, dzięki której gracze będą mogli pomóc niezależnym badaczom z Uniwersytetu Oksfordzkiego zebrać dane do badań nad grami i zdrowiem psychicznym.

PowerWash Simulator jako sposób na relaks

PowerWash Simulator od czasu swojej premiery (gra w pełni została wydana 14 lipca 2022 r. na PC, Xbox One i Xbox Series X/S) otrzymał mnóstwo pozytywnych opinii. Na Steamie jest ich ponad 20 tysięcy. Gra jest relaksująca i bezstresowa i mimo, że nie olśniewa wybitną oprawą wizualną, to jest pewnego rodzaju fenomenem.

Zmyj swoje zmartwienia kojącymi dźwiękami wody pod wysokim ciśnieniem.

PowerWash Simulator to po prostu symulator myjki ciśnieniowej. Rozgrywka polega na wykonywaniu różnych misji, za które otrzymuje się pieniądze. Dzięki temu można kupować coraz lepsze myjki lub dodatkowe akcesoria. Gra jest różnorodna: na mapach możemy napotkać mnóstwo elementów do wyczyszczenia, np. zjeżdżalnie, podłogi, kamienie w ogrodzie, dachy. Tytuł oferuje tryb dla jednego gracza lub wspólne mycie rzeczy ze znajomymi online.

Baw się i pomóż zebrać dane

Jak można przeczytać w najnowszym komunikacie firmy FuturLab, gracze na platformie Steam mogą pomóc naukowcom z Uniwersytetu Oksfordzkiego zebrać dane do badań nad grami i zdrowiem psychicznym.

Jest to jedyne w swoim rodzaju anonimowe badanie naukowe, które koncentruje się na dobrym samopoczuciu graczy PowerWash Simulator, a także ma na celu dostarczenie wglądu w szerszy dyskurs dotyczący gier i zdrowia psychicznego.

W Edycji Badawczej wprowadzono nową „postać”, która pozwala badaczom kontaktować się z graczem w trakcie badania i od czasu do czasu zadawać pytania dotyczące doświadczenia. Są one krótkie (odpowiedzenie na nie zajmie mniej niż kilka sekund), więc nie powinny zakłócać rozgrywki. Odpowiedź jest opcjonalna, ale zapewni dostęp do specjalnych nagród kosmetycznych, których można użyć poza edycją badawczą. Wszystkie zebrane dane (także te dotyczące postępu gracza i innych ogólnych czynności związanych z rozgrywką) będą anonimowe.

FuturLab ostrzega, że ​​postęp kampanii nie zostanie przeniesiony z edycji badawczej do głównej gry. Niektóre funkcje, w tym obsługa obsługa innych języków, zostaną wyłączone. Ponadto, chociaż tryb wyzwań pozostaje dostępny, nie będą pojawiać się w nim pytania, ponieważ w tym wypadku zakłócałyby rozgrywkę.

Jesteście zainteresowani badaniem? Więcej szczegółów znajdziecie na Steamie.

Źródło: steam