Reżyser kina akcji tworzy Cyberpunk 2077: Phoenix Program

Rodzimy twórcy Cyberpunk 2077 wypracowali sobie naprawdę dogodną pozycję. Chociaż sami nie zalewają nas nadmiarem informacji, a zwłaszcza materiałów wideo, o grze i tak mówi się cały czas. Tym razem jest to zasługą projektu Cyberpunk 2077: Phoenix Program. To fanowski film, który, jak sugeruje tytuł, będzie związany z grą.

Fanowskie projekty mają to do siebie, nikomu niczego nie ujmując, że nie zawsze robią wielkie wrażenie. Tym razem jest jednak inaczej, pierwszy zwiastun Cyberpunk 2077: Phoenix Program wygląda na kawał dobrej roboty i daje nadzieję, że również efekt końcowy będzie godny oglądania. Trzeba tu zaznaczyć, że chociaż mowa o projekcie fanów, jednocześnie nie amatorów. Całość nadzoruje Vi-Dan Tran - reżyser, autor zdjęć oraz kaskader, który współpracuje z dobrze znanym wielu sympatykom kina akcji aktorem Jackie Chanem. Do prac zaangażowano też doświadczoną grupę cosplayerów, w tym Maul Cosplay, który wielokrotnie wcielał się w Geralta z Rivii.

Również z twórcami bywa różnie, nie zawsze chcą oni utożsamiać się z projektami fanów, a tym bardziej je reklamować. CD Projekt RED ma jednak inne podejście, bardzo szybko podzieliło się omawianym materiałem z osobami obserwującymi oficjalne profile gry w serwisach społecznościowych.

Jak cały projekt, a w zasadzie póki co jego pierwszy zwiastun, podoba się Wam?

