Wyglądu nie ma zbyt wymyślnego i właśnie w tej prostocie ma tkwić siła tej gamingowej myszy. W Genesis Krypton 310 możesz zobaczyć zwykłego, dobrego gryzonia w cenie, która cię nie przerazi.

Genesis Krypton 310 – ciekawa myszka do gier za 100 złotych

Genesis Krypton 310 kosztuje niecałą stówkę, co nie jest wysoką ceną, biorąc pod uwagę to, ile za niektóre gamingowe myszki życzą sobie producenci. Nie możesz wprawdzie liczyć na wodotryski, jakimi cechują się kilka razy droższe gryzonie, ale na niezły sprzęt do grania na PC – już jak najbardziej tak.

Sercem myszy jest przyzwoity sensor ADNS-3050. Oferuje czułość od 500 do 4000 DPI, śledzenie z szybkością do 60 IPS oraz przyspieszenie sięgające 20 G. Szału nie ma, ale przy „niedzielnym” czy nawet codziennym graniu wystarczy w zupełności. W grach bez trudu wykorzystasz też 7 programowalnych przycisków.

Ma przyzwoite parametry. I wygląd też niczego sobie

Dzięki gumowanym bokom nowy Krypton powinien dobrze leżeć w dłoni, teflonowe ślizgacze zagwarantują płynne ruchy po blacie biurka lub podkładce, a przełączniki Huano wytrzymają 20 milionów kliknięć. Wisienką na torcie jest podświetlenie RGB – wybranymi kolorami mienią się kółko, logo i spód w tylnej części.

Genesis Krypton 310 ma 180-centymetrowy ogonek zakończony wtykiem USB. Waży 94 gramy i ma 125 centymetrów długości, a jego sugerowana cena wynosi dokładnie 99,99 zł. Jeśli myślisz, że to coś dla ciebie, to na dniach możesz zacząć wypatrywać tego gryzonia w sklepach.

