Do tej pory o Resident Evil Village nie mówiono szczególnie wiele. Najwyraźniej Capcom skupił się na pracach w ciszy, bo jak już ujawnił nowe informacje to w sporej ilości, a gracze mają same powody do zadowolenia.

Resident Evil Village zadebiutuje w maju, ale można zagrać wcześniej

I zacznijmy od chyba najważniejszego, a mianowicie od daty premiery gry. Do tej pory sugerowano jedynie, że Resident Evil Village zadebiutuje w 2021 roku. Tak będzie, bo twórcy ustalili datę premiery na 7 maja 2021 roku. Można uznać to chyba za miłe zaskoczenie, podobnie jak wzmiankę dotyczącą platform docelowych.

O PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S wiedzieliśmy już wcześniej. Ostatecznie Resident Evil Village ma pojawić się także na PlayStation 4 i Xbox One, co zapewne ucieszy graczy, którzy póki co nie planują przesiadki na nową generację. A gdyby zrobiły to później to za darmo dostępna będzie aktualizacja do wersji next-genowej.

The PlayStation 5 Maiden demo is now live! Don't forget, a multiplatform demo is coming this spring! — Resident Evil (@RE_Games) January 21, 2021

Właściciele (a może raczej szczęśliwcy, którym udało się kupić) PlayStation 5 są w najlepszej sytuacji, ponieważ już teraz mają okazję sprawdzić demo gry. Co ciekawe, to sekwencja przygotowana na potrzeby pokazu i wprowadzenia w klimat, a nie wycinek pełnej wersji gry.

Korzystający z pozostałych platform otrzymają inną wersję demo w późniejszym czasie. Będzie ona większa i oczywiście dostępna także na PlayStation 5.

Zwiastun i gameplay Resident Evil Village

Resident Evil Village trafi do sprzedaży nie tylko w wersji podstawowej, ale również Deluxe Edition oraz w edycji kolekcjonerskiej zawierającej między innymi figurkę Chrisa Redfielda.

Powyższe informacje to nie wszystko czym pochwalił się Capcom. Na pokazie gry można było zobaczyć nowy zwiastun, a także fragmenty rozgrywki, które mają umilić oczekiwanie na premierę.

Źródło: Resident Evil

