Nominacje do BAFTA Game Awards 2021 zostały zdominowane przez trzy tytuły. Jeśli chodzi o polskie akcenty, tym razem odpowiada za nie wyłącznie CD Projekt RED ze swoim Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 z szansą na cztery statuetki

Nagrody przyznawane przez BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) to ostatnie z większych podsumowań poprzedniego roku w branży gier. Jakie tytuły będą triumfowały tym razem? Na odpowiedź jeszcze chwilę poczekamy, aczkolwiek grono potencjalnych zwycięzców zostało właśnie zawężone, ponieważ przedstawiono nominowanych w poszczególnych kategoriach.

Cyberpunk 2077 może triumfować w maksymalnie czterech z nich - Największe osiągnięcie artystyczne, Najlepsza narracja, Najlepsza rola pierwszoplanowa oraz Najlepsza rola drugoplanowa. Biorąc pod uwagę fakt, w jakim kształcie gra została wydana i to można uznać za pozytywny akcent.

Do batalii o najważniejszą statuetkę Cyberpunk 2077 nie przystąpi. Grą roku 2020 roku ogłoszone zostanie Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life: Alyx, The Last of Us Part II lub Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Here it is, the big one, it’s the #BAFTAGames Best Game nominees!



Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Half-life: ALYX

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pic.twitter.com/fs9X3y22lD — BAFTA Games (@BAFTAGames) March 2, 2021

Pełna lista nominacji do BAFTA Game Awards 2021

Patrząc na pełną listę nominacji łatwo dostrzec, że zostały one zdominowane przez The Last of Us Part II oraz Ghost of Tsushima, chociaż warto zauważyć też sporą liczbę nominacji dla Hades. Trudno mówić o zaskoczeniu czy kontrowersjach, ponieważ całe trio zebrało naprawdę świetne recenzje. Nie tylko w mediach, ale też wśród graczy.

Najlepsza gra roku:

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo EPD/Nintendo)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Europe)

Hades (Supergiant Games)

Half-Life: Alyx (Valve)

The Last of Us Part II (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment Europe)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment Europe

Najlepsza gra roku według graczy:

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Valorant

Najlepsza gra brytyjska:

Dreams

F1 2020

Fall Guys

Röki

Sackboy: A Big Adventure

The Last Campfire

Najlepsza animacja:

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

SpiritFarer

The Last of Us Part II

Największe osiągnięcie artystyczne:

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Najleszpa oprawa audio:

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Najlepszy debiut:

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

Röki

The Falconeer

Najlepiej rozwiajająca się gra:

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man’s Sky

Sea of Thieves

Najlepsza gra rodzinna:

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Nagroda Game Beyond Entertainment:

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

SpiritFarer

Tell Me Why

The Last of Us Part II

Najlepszy design:

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Najlepszy multiplayer:

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Najlepsza muzyka:

Ghost of Tsushima

Hades

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Najlepsza narracja:

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Najlepsza oryginalna gra:

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

SpiritFarer

Najlepsza rola pierwszoplanowa:

Ashley Johnson jako Ellie w The Last of Us Part II

Cherami Leigh jako Female V w Cyberpunk 2077

Cody Christian jako Cloud Strife w Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji jako Jin Sakai w Ghost of Tsushima

Laura Bailey jako Abby w The Last of Us Part II

Nadji Jeter jako Miles Morales w Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Najlepsza rola drugoplanowa:

Carla Tassara jako Judy Alvarez w Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce jako Tommy w The Last of Us Part II

Logan Cunningham jako Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon i narrator w Hades

Patrick Gallagher jako Khotun Khan w Ghost of Tsushima

Shannon Woodward jako Dinaw The Last of Us Part II

Troy Baker jako Joel w The Last of Us Part II

Największe osiągniecie technologiczne:

Demon’s Souls

Doom Eternal

Dreams

Flight Simulator

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Co powiecie na temat nominowanych? Macie swoich faworytów w poszczególnych kategoriach?

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w najbliższych tygodniach, a oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca. Galę, a właściwie transmisję online, poprowadzi Elle Osili-Wood.

Źródło: bafta

