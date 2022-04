Sony ujawniło polskie ceny nowego PlayStation Plus. Ile trzeba będzie zapłacić za pakiety Essential, Extra i Premium?

PlayStation Plus w nowej odsłonie także w Polsce

Można odnieść wrażenie, że nowe PlayStation Plus budziło większe emocje przed oficjalną zapowiedzią, a nie już po. Pojawiającego się w przeciekach Sony Spartacus (ostatecznie okazał się nazwą kodową) początkowo kreowano nawet na konkurencję dla Xbox Game Pass, ale ostatecznie trudno o tym mówić. Baza graczy posiadających konsole od Sony jest jednak i u nas na tyle duża, że wypadało wyglądać podrasowanego wcielenia PlayStation Plus.

Kiedy nadejdzie? Wątpliwości zostały rozwiane. Debiut nowego PlayStation Plus w naszym regionie został zaplanowany na 22 czerwca. Ile trzeba będzie wydać? Szczegóły poniżej.

Nowe PlayStation Plus - polskie ceny

PlayStation Plus Essential - 1 miesiąc za 37,00 zł / 3 miesiące za 100,00 zł / 12 miesięcy za 240,00 zł

PlayStation Plus Extra - 1 miesiąc 58,00 zł / 3 miesiące 165,00 zł / 12 miesięcy 400,00 zł

PlayStation Plus Premium - 1 miesiąc 70,00 zł / 3 miesiące 200,00 zł / 12 miesięcy 480,00 zł

Już wcześniej było jasne, że koszt abonamentu PlayStation Plus Essential będzie równy dotychczasowemu, staremu PlayStation Plus. Trudno się jednak dziwić, bo i korzyści z tego pakietu są identyczne.

PlayStation Plus Extra daje też dostęp do katalogu kilkuset gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 (ale bez gier na premierę jak często robi to Microsoft), a PlayStation Plus Premium jeszcze dodatkowo ograniczone czasowo wersje próbne i klasyczne gry PlayStation w usłudze strumieniowej w chmurze. Dokładne katalogi póki co owiane są jednak tajemnicą.

Ceny to zawsze temat do dyskusji. Jak oceniacie je w tym przypadku?

