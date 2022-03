Sony Spartacus szybko przypięto łatkę konkurenta Game Pass. Bardzo możliwe, że po oficjalnej zapowiedzi trzeba będzie ją porzucić.

Zapowiedź Sony Spartacus już za kilka dni?

Informacje na temat usługi określanej mianem Sony Spartacus zaczęły pojawiać się już dość dawno. Pod koniec zeszłego roku mieliśmy do czynienia z pierwszymi konkretniejszymi wzmiankami, także z bardziej zaufanych źródeł. Teraz temat powraca, ponieważ oficjalna zapowiedź Sony Spartacus (chociaż ostateczna nazwa może brzmieć inaczej) odbędzie się podobno już w najbliższym tygodniu.

Poinformował o tym między innymi Jason Schreier, który wielokrotnie wykazywał się dobrymi kontaktami w branży gamingowej. A skoro powołuje się na osoby zaznajomione z planami japońskiego producenta, można przypuszczać, że i tym razem nie wrzuca do sieci plotki wyssanej z palca.

Konkurent Xbox Game Pass od Sony? Niekoniecznie

Xbox Game Pass (od niedawna Game Pass i PC Game Pass) zbiera mnóstwo pochwał. Sama liczba abonentów jest zresztą najlepszym wyrazem tego, jak Microsoft zjednał sobie dzięki temu rozwiązaniu sympatyków. Coraz więcej wskazuje na to, że bezpośrednie porównania Sony Spartacus i Game Pass nie będą do końca zasadne.

Przynajmniej jeśli sprawdzą się aktualnie doniesienia, wedle których Sony przede wszystkim połączy tu PlayStation Now i PlayStation Plus. Dostępnych ma być kilka różnych progów cenowych zapewniających odmienne korzyści, ale niewiele wskazuje na to, że którykolwiek z nich da dostęp do szerszego katalogu dużych, nowych gier. A właśnie to przyciąga do Game Pass i PC Game Pass.

Oczywiście z dokładniejszą oceną atrakcyjności nowej usługi Sony należy wstrzymać się do momentu oficjalnej zapowiedzi. Póki co nie brzmi to na rozwiązanie, przed którym decydentom Microsoftu miałyby ugiąć się nogi. Ale może Sony pozytywnie zaskoczy (nie Microsoft, ale graczy).

Czekacie na tę zapowiedź? Na co liczycie?

Źródło: twitter: @Nibellion i @ZhugeEX, foto: unsplash