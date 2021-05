CI Games przedstawiło nowy materiał wideo i informacje, które powinny zainteresować graczy czekających na premierę Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Nowy gameplay ze Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Tym razem rodzimi twórcy zdecydowali sie zaprezentować zwiastun z fragmentami rozgrywki. Jeśli głos narratora będzie wydawał się komuś znajomy to od razu wyjaśniamy, iż jest nim Abubakar Salim znany z ról Rokhana w World of Warcraft: Battle for Azeroth oraz Bayeka w Assassin’s Creed Origins.

Możemy zobaczyć tutaj nie tylko mało przyjazne tereny w Kuamarze (miejsce akcji gry, o którym opowiadano już wcześniej), ale też kilka sposobów, jakie tytułowy snajper kontraktowy będzie wykorzystywał w celu obalenia miejscowego reżimu i podnoszenia swojej rangi. Bo do dyspozycji oddany zostanie tu nie tylko karabin snajperski.

Wymagania sprzętowe Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że premiera wersji na PlayStation 5 została opóźniona z powodu pojawiających się problemów technicznych. W przypadku innych platform wszystko idzie jednak zgodnie z planami, w związku z czym utrzymywana jest dotychczasowa data premiery - 4 marca.

A chodzi o PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PlayStation 4. Co do PC to brakowało informacji odnośnie wymagań sprzętowych. Właśnie je jednak przedstawiono i patrząc na zaprezentowane przez twórców konfiguracje chyba nikt nie będzie zaskoczony ani przerażony. Nie są one wygórowane.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

Windows 8.1 / 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 1600

8 GB RAM

karta graficzna: Nvidia Geforce 970 / Radeon RX 580

DirectX: 11

20 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

Windows 8.1 / 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7 7700 / AMD Ryzen 7 1700

16 GB RAM

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon 5600 XT

DirectX: 11

20 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Źródło: cigames