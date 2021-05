Pojawiają się kolejne oznaki tego, że do premiery Sniper Ghost Warrior Contracts 2 coraz bliżej. I dobrze, bo gra zapowiada się naprawdę nieźle.

Gameplay ze Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Seria Sniper Ghost Warrior jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych jeśli chodzi o gry przygotowywane w naszym kraju. Być może nie zbiera genialnych not, ale z drugiej strony na tyle dobre, że nadchodząca odsłona będzie już 5. z kolei. W głównej mierze decydują o tym zresztą nie noty, ale wyniki sprzedaży, a tu można mówić łącznie o przekroczeniu 11 mln egzemplarzy, czym CI Games chwaliło się kilka tygodni temu.

Wróćmy jednak do tego, co przed nami. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 został już pokazany wybranym dziennikarzom. Niektórzy zdecydowali się przygotować materiały wideo z fragmentami rozgrywki. I widać tutaj, że twórcy nie przesadzali z zapowiedziami co do sporych rozmiarów map, a także swobody, z jaką można na nich działać. Absolutnie nie zanosi się na to, że zostaniemy ograniczeni do karabinów snajperskich, pojawi się wiele innych dróg do celu. Oczywiście eliminowanie wrogów z dystansu nie zniknie. Ba, wprowadzono tu nowość w postaci strzelania na ekstremalny dystans ponad 1000 metrów.

Kiedy premiera Sniper Ghost Warrior Contracts 2?

Wydaje się, że wszystko jest tutaj na dobrej drodze i Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zadebiutuje zgodnie z planem. Ten zakłada, że zabawę można będzie rozpocząć 4 czerwca, na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

A jeśli do tej pory nie mieliście styczności z serią Sniper Ghost Warrior, jest dobra okazja do nadrobienia zaległości. W sklepie GOG trwa Festiwal Polskich Gier, a wśród przecenionych tytułów znalazły się również te z serii rozwijanej przez Ci Games.

Źródło: WccftechPlays, IGN

