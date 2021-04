Sniper Ghost Warrior Contracts 2 powinien być jedną z większych premier tegorocznych najcieplejszych miesięcy. A o tym, że do pojawienia się nowej polskiej gry coraz bliżej właśnie nam przypomniano.

Witamy w Kuamarze - zwiastun Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Nie jest tajemnicą, że szeroko pojęty okres wakacyjny to w branży gier zazwyczaj bardzo spokojny czas. W tym roku nieco emocji wprowadzać ma między innymi Sniper Ghost Warrior Contracts 2, który zostanie oddany w ręce zainteresowanych nim graczy już 4 czerwca. Tak, jak ogłoszono to w zeszłym miesiącu i co jak widać na szczęście się nie zmieniło.

Poza wzmianką o dacie premiery najnowszy zwiastun ma na celu przybliżenie Kuamar i kilku lokacji, w których gracze będą mogli realizować wyznaczone im kontrakty. Wedle obietnic strzały z dystansu (teraz z nawet 1000 metrów), ale i skradanie się czy otwarta wymiana ognia będą wypadać tu zdecydowanie lepiej niż w poprzednich odsłonach serii. Sam Kuamar to wykreowany przez twórców region na Bliskim Wschodzie opanowany przez zbrodniczy reżim, któremu trzeba będzie się przeciwstawić. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ma oferować bardzo duże mapy, a system kontraktów zachęcać powinien przy tym do zrealizowania ich więcej niż raz, za każdym kolejnym podejściem przyjmując nowe drogi i zdobywając inne nagrody.

Trwa już przedsprzedaż gry

Nie jest zaskoczeniem, że podobnie jak w przypadku większości gier również tutaj mamy możliwość skorzystania z przedsprzedaży. Polski producent zachęca do tego kilkoma dodatkami, jakie dorzucane są do przedpremierowych zamówień. To Marcus Tactical (lekki i stabilny karabin wyborowy), FFF-45 ACP Luring Pistol (dodatkowa broń ze specjalną amunicją wabiącą), Rock AS100 (potężna strzelba z magazynkiem na śrut lub amunicję łowiecką) oraz dwie skórki dla broni - Blue Servers i Warning Stripes.

Jednocześnie warto przypomnieć o cenie gry, ponieważ ta na tle obecnych standardów może się podobać. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 został wyceniony na 149,99 złotych na konsolach oraz na 99,99 złotych na PC.

Planujecie zakup? Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

