Bethesda Game Studios nie tylko pochwaliła się nowymi materiałami wideo promującymi grę Starfield, ale też ujawniła szczegóły dotyczące jej wymagań sprzętowych. Na czym zagramy?

Solidną porcję doniesień i materiałów dotyczących Starfield zawdzięczamy pokazowi Xbox Games Showcase 2023. Trudno było nie oczekiwać pojawienia się tam tej produkcji, skoro Microsoft pokazywał wszystko co obecnie dla niego najważniejsze, a Starfield to w zgodnej opinii wielu graczy jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2023 r.

Na zabawę z tym, jak mówią sami twórcy, "immersyjnym RPG następnej generacji" mogą nastawiać się posiadacze konsol Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC. Ujawniono, że na Xbox Series X i Xbox Series S należy spodziewać się na zablokowanych 30 klatek na sekundę (jest to argumentowane ogromną skalą projektu i szczegółowością), odpowiednio przy rozdzielczości 4K i 1440p.

Na PC podobnych ograniczeń nie będzie, o ile oczywiście trafi się odpowiednio mocna jednostka. Co to dokładnie oznacza? Przedstawione przez producenta konfiguracje sprzętowe wyjaśniają jeszcze nie wszystko, ale dość sporo. Nie zanosi się na to, aby Starfield zyskał miano "killera" sprawiającego trudności dobrym komputerom gamingowym. Warto delikatnie podkreślić konieczność posiadania dysku SSD.

Wymagania sprzętowe Starfield

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system: Windows 10 22H2

procesor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

16 GB RAM

karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: wersja 12

dysk SSD, 125 GB wolnego miejsca

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system: Windows 11

procesor: AMD Ryzen 5 3600X / Intel i5-10600K

16 GB RAM

karta graficzna: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: wersja 12

dysk SSD, 125 GB wolnego miejsca

Starfield: oficjalny zwiastun z rozgrywką

Kiedy premiera Starfield?

Datę premiery Starfield ujawniono kilka tygodni temu i wygląda na to, że prace postępują zgodnie z planem powoli dobiegając końca. Podczas Xbox Games Showcase 2023 ponownie wspomniano o tym samym terminie.

Pozwalający przemierzać kosmos i odkrywać ponad 1000 planet Starfield ma zadebiutować 6 września. Już w dniu premiery gra trafi do katalogu oferowanego w ramach usługi Xbox Game Pass.