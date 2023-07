Wiele wskazuje na to, że polscy przedsiębiorcy chętnie zamieniają biura na przyczepy kempingowe i kampery. Najczęściej dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, sprzedaż nowych przyczep kempingowych w latach 2020-2022 wzrosła niemal dwukrotnie, a nowych samochodów kempingowych o ponad połowę. Przedstawiciele Europejskiego Funduszu Leasingowego zwracają uwagę, że "biuro na czterech kółkach" to duży wydatek, dlatego warto wziąć pod uwagę leasing lub wynajem.

Z ostatnich danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w 2022 w Polsce zarejestrowano 1877 kamperów, czyli o 16 procent mniej niż rok wcześniej. Jednak biorąc pod uwagę liczbę rejestracji w roku rozpoczęcia pandemii, widać już wzrost. W 2020 sprzedano bowiem 1166 nowych samochodów kempingowych. Mocno w górę wystrzeliła w czasie pandemii także sprzedaż nowych przyczep kempingowych. W 2020 roku Polacy zarejestrowali 565 sztuk, w 2021 1044, a w 2022 – 1067 sztuk.

– Polacy pokochali karawaning, czyli podróżowanie w pojeździe, który pełni jednocześnie funkcję mieszkania... i coraz częściej biura. Jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić – najczęściej dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, freelancerów – pracujemy nie w biurowcach, nawet nie w naszych domach, ale w miejscach, w których akurat spędzamy nasze wakacje – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. Na takie rozwiązanie mogą więc zdecydować się osoby, które wykonują pracę zdalną.

Biuro w leasingu?

Dziś można wyleasingować wszystko, co stanowi majątek ruchomy lub nieruchomość i jest przydatne do prowadzenia biznesu. Środki transportu, samochody użytkowe, wiatraki, maszyny rolnicze czy sprzęt budowlany i IT przestały już być jakimkolwiek zaskoczeniem. Lista przedmiotów, które można wziąć w leasing, jest znacznie dłuższa.

– Koszt zakwaterowania w hotelach, pensjonatach czy apartamentach po bardzo trudnym czasie pandemii poszedł mocno w górę, stąd doskonałą alternatywą okazują się pojazdy kempingowe. Zarówno samochody jak i przyczepy. Jest tylko jeden słaby punkt tego rozwiązania – cena. Na jednorazowy wydatek rzędy kilkuset tysięcy złotych mogą pozwolić sobie nieliczni, dlatego warto zastanowić się nad innym sposobem finansowania jak leasing. Dzięki temu, będąc na wakacjach i jednocześnie prowadząc biznes, pojazd zarabia sam na siebie – podpowiada Radosław Woźniak.

Leasing jest dostępny dla firm z minimum sześciomiesięcznym stażem. EFL zapewnia, że dzięki uproszczonej procedurze weryfikacyjnej można uniknąć czasochłonnych formalności. Wysokość raty i opłaty wstępnej i harmonogram spłaty można dostosować do potrzeb oraz aktualnych możliwości finansowych przedsiębiorcy. Natomiast na koniec umowy można wykupić pojazd na korzystnych warunkach lub zwrócić go leasingodawcy.

źródło: materiały prasowe