Przedstawiamy najciekawsze akcesoria, które działają dzięki słońcu, a także takie, które dzięki słońcu mogą sprawić, że inne nasze gadżety będą działać. Oto jak jeszcze możesz wykorzystać fakt, że lato jest w pełni.

Dlaczego wybieramy akcesoria ładowane słonecznie?

Są trzy powody, dla których akcesoria ładowane słonecznie zyskują na popularności wśród użytkowników. Pierwszym jest rosnąca efektywność paneli solarnych, dzięki czemu te gadżety w ogóle zaczynają mieć rację bytu. Drugim – rosnąca świadomość konsumentów, że to, co kupują i z czego korzystają, ma wpływ na świat, których ich otacza. Trzecim wreszcie fakt, że energię ze słońca możemy mieć zupełnie za darmo. Korzystając z okazji, że jest lato i słońca nie brakuje, postanowiliśmy pokazać wam, jak można dziś wykorzystać jego promienie – poza opalaniem i przyjemnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu… Choć w wielu przypadkach jest to połączone.

Akcesoria solarne a ekologia Ekologiczny aspekt akcesoriów ładowalnych solarnie jest dość skomplikowany. Z jednej strony opierają się one na odnawialnym źródle energii, więc na pewno są pod tym względem bardziej „zielone” niż ich siostry podłączane do gniazdka elektrycznego. Z drugiej jednak strony wytworzenie samych ogniw i urządzeń, (a gdy zakończy się ich żywot, to) także składowanie wiąże się choćby z emisją sporej ilości dwutlenku węgla, który dostaje się do atmosfery i zaśmiecaniem planety. Dlatego warto wybierać przede wszystkim droższe i trwalsze gadżety. Mówiąc najprościej: jeżeli i tak mamy sprawić sobie jakieś akcesorium, to wybór solarnego modelu może być dobrym rozwiązaniem. Najpierw jednak zastanówmy się, czy w ogóle tego potrzebujemy, bo – nie oszukujmy się – większość takich gadżetów nie jest nam potrzebna do szczęścia.

Przejdźmy już tymczasem do konkretów, a więc do przeglądu najciekawszych akcesoriów ładowanych słonecznie. Oto najlepsze sposoby, w jakie możemy dziś wykorzystać promienie słoneczne – oczywiście z technologicznego punktu widzenia.

Naładuj smartfona promieniami Słońca

Choć wszystko w środku krzyczy, że powinno być inaczej, trudno dziś wyobrazić sobie wakacje bez telefonu. A że telefony mają coraz większe ekrany i coraz wydajniejsze podzespoły, nawet naładowany do pełna akumulator nie gwarantuje, że wystarczy energii na cały dzień. Dlatego też, gdy zabieramy ze sobą smartfona, coraz częściej dorzucamy do plecaka jeszcze power bank. Jest tylko jeden problem – on także musi być naładowany. No chyba, że mamy power bank solarny – ten naładuje się sam.

To właśnie solarne ładowarki do telefonów są najpopularniejszymi, bo i najbardziej uniwersalnymi akcesoriami z tej kategorii. Dzielą się na dwie kategorie. Pierwszą stanowią klasyczne power banki z dodanym panelem solarnym – takie jak Xtorm Solar Charger Instinct 10000 mAh. W tym przypadku słońce jest nam potrzebne do uzupełnienia energii we wbudowanym akumulatorze, z którego później korzystamy przy ładowaniu telefonu.

Drugim typem są same panele solarne – zapewniają przeważnie większą efektywność, ale nie przechowują nigdzie energii, działając tylko w „czasie rzeczywistym”. Przykładem takiego gadżetu jest PowerNeed ES-6. Wraz z kilkoma innymi modelami znalazł się on w naszym rankingu najlepszych ładowarek solarnych do telefonu.

Czapka i plecak z panelem słonecznym

Producenci wykazują się niemałą kreatywnością, starając się przenieść funkcjonalność solarnej ładowarki do innych akcesoriów. Najciekawszym pomysłem jest chyba dodanie takich paneli słonecznych do części garderoby.

Projektanci SolSol wpadli na przykład na pomysł, żeby stworzyć czapkę z panelem słonecznym. Wygląda zupełnie normalnie, a w razie czego możesz podpiąć do niej smartfona, kamerę albo głośnik Bluetooth, żeby uzupełnić w nich energię. Najlepsze jest to, że jakąś czapkę i tak warto mieć na głowie, więc czemu nie miałaby ona spełniać dodatkowej funkcji. Przy okazji odciążysz swój plecak, w którym nie będzie musiał spoczywać powerbank.

A skoro już wspomnieliśmy o plecakach… Oto przed wami PowerNeed SBS13 – plecak z panelem słonecznym. To kolejny przykład akcesorium, które i tak nosimy ze sobą, a które może spełniać więcej niż tylko swoją podstawową rolę.

Czasomierz zasilany energią słoneczną

Ten artykuł nie byłby kompletny bez nich – smartwatche i zegarki solarne to jedne z najciekawszych gadżetów, które mogą działać dzięki energii ze słońca. Takie rozwiązanie sprawia, że nie musimy martwić się o wyczerpane bateryjki. Wystarczy, że dość często wystawiamy ich panele solarne na światło. Takie modele mają w swoich ofertach czołowi producenci czasomierzy, tacy jak Casio, Seiko, Citizen czy Tissot.

Nas jednak najbardziej interesują solarne smartwatche. Nie tylko dlatego, że są to bardziej zaawansowane gadżety, ale też ze względu na fakt, że normalnie „inteligentne zegarki” trzeba ładować niezwykle często. Dodanie panelu słonecznego pozytywnie wpływa na ten aspekt, o czym mogą przekonywać się osoby, wybierające na przykład modele firmy Garmin z rodziny „Solar”. Wśród nich znajdują się Instinct, fenix i tactix Delta.

Gdy łączą się siły natury – słońce i woda

Jest też wiele innych ciekawych akcesoriów, które działają dzięki sile słońca. Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o kilku takich, które można wykorzystać w ogrodzie lub na działce. Pierwszym z nich jest solarny panel podgrzewający wodę – przykładowy produkt z katalogu firmy Intex jest w stanie zwiększyć temperaturę wody o około 3-5 stopni Celsjusza, a jeśli skorzysta się z kilku takich „mat”, to efekt będzie naturalnie jeszcze lepszy.

Ciekawym akcesorium jest również pompa solarna do oczka wodnego. W ofercie firmy Escotec znajduje się na przykład „lilia wodna”, przypominająca tę właśnie roślinę. Oczywiście są też bardziej klasyczne konstrukcje – każdy może znaleźć coś dla siebie.

Na koniec jedna ważna sprawa – produkty przedstawione w tym artykule nie są polecanymi modelami, a jedynie przykładami służącymi prezentacji typów akcesoriów solarnych. Jeżeli mieliście okazję z nich korzystać – dajcie znać. A może znacie jakieś inne ciekawe gadżety słoneczne, o których chcielibyście powiedzieć nam i reszcie benchmarkowców? Śmiało – sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji.

